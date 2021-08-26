Еще погуляем в футболке. Когда ждать бабьего лета в Санкт-Петербурге

Бабье лето подарит несколько дней тепла. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Последняя треть лета оказалась в Петербурге прохладнее ожидаемого. А окончание августа еще и «порадовало» дождями. Горожанам пришлось достать зонты и надеть куртки. Но тепло еще вернется! Когда ждать бабьего лета в Санкт-Петербурге - «Комсомолке» рассказал ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

- Бабье лето обязательно будет. Но в начале сентября его ждать точно не стоит. На первую неделю не надо рассчитывать ни на теплую погоду, ни на обилие солнца, ни на бабье лето. Скорее всего, потепление придет во второй половине сентября, - отметил метеоролог.

А вот каких температур можно ожидать, этого пока никто не знает. Если повезет – пару дней можно будет погулять и в футболке.

- Бабье лето - это период теплой и преимущественно сухой погоды в первый осенний месяц. То есть теплее климатической нормы. Насколько – никто не скажет. И когда точно – тоже неизвестно. Такие прогнозы даются за 5-8 дней до наступления самого бабьего лета, - объяснил Михаил Леус.

Но есть и хорошие новости: ближайшие выходные, 28 и 29 августа, будут теплыми. Воздух прогреется до +22 в Петербурге и +24 в Ленобласти. Правда, по ночам температура начнет падать все ниже и ниже, а первый снег по области возможен уже в сентябре.