Определились соперники, с кем будет играть «Зенит» в Лиге чемпионов 21/22

Определились соперники, с кем будет играть «Зенит» в Лиге чемпионов сезона 21/22 Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Определились соперники, с кем будет играть «Зенит» в розыгрыше Лиги чемпионов 21/22. Сине-бело-голубым достались два топ-клуба – «Челси» и «Ювентус», а также более скромный «Мальме». Фанаты разделились на два лагеря. Кто-то рад приезду грандов в Санкт-Петербург, а другие огорчены тем, что российской команде нечего ловить и в этот раз, разве что можно побороться за выход в Лигу Европы, заняв третье место в группе. «Комсомолка» рассказывает, чего ждать от соперников «Зенита» и в чем их главная сила.

«ЧЕЛСИ»

Безусловный фаворит группы – именно лондонский «Челси». Клуб является действующим победителем «Лиги чемпионов». Напомним, лондонцы обыграли в финале коллег по стране – «Манчестер Сити». Теперь команда во главе с немцем Томасом Тухелем хочет взять всех быков за рога – победить и в АПЛ, и в Кубке Англии, и, собственно, защитить титул в ЛЧ.

Пожалуй, единственное слабое место «Челси» уже исправил – нападение. Невезучий на голы Тимо Вернер уступил место топ-звезде, бельгийцу Ромелу Лукаку, который перешел в стан «синих» пару дней назад за космические деньги. Кроме этого в составе лондонцев есть полузащитник Жоржиньо, лучший игрок прошлого года по версии УЕФА. «Зениту» может помочь разве что чудо или недооценка соперника.

«ЮВЕНТУС»

С «Зенитом» наверняка сыграет не тот туринский «Ювентус, который мы все ждем – мировые СМИ не первую неделю пишут о скором уходе Криштиану Роналду из команды. Вероятнее всего, легенда современного футбола перейдет в «Сити».

В прошлом сезоне «Юве» взял только Кубок и Суперкубок Италии. В ЛЧ команда не пошумела, вылетев довольно быстро от «Порту». С тренерского поста ушел Андреа Пирло, итальянская футбольная звезда в прошлом, но, увы, пока что спорный наставник. В чемпионате «зебры» заняли только четвертое место. Предположительно, «Юве» будет крайне зол на прошлые неудачи и будет рвать и метать в сезоне 21/22.

Кадрово итальянцы ослабли – ушли именитые Джанлуиджи Буффон, Дуглас Коста, Гонсало Игуаин, Блез Матюиди, Сами Хедира. Зато в команду пришла «звездочка» Евро-2020 Федерико Кьеза, а также известный испанский нападающий Альваро Мората. В общем, с этими ребятами «Зениту» еще можно потягаться, но будет очень тяжело.

«МАЛЬМЕ»

Шведы – достаточно крепкий соперник. «Мальме» прошел в ЛЧ через квалификацию, обыграв «Лудогорец» и «Рейнджерс». Прошлый чемпионат страны клуб взял без особых проблем, с преимуществом в 9 очков от ближайшего преследователя, «Эльфсборга». Радует то, что «Мальме» пропускал почти в каждом втором матче, всего за 30 игр в воротах шведов побывали 30 мячей. «Зенит» в этом плане гораздо надежнее.

Из состава «Мальме» выделяется датчанин Андерс Кристиансен, а также раззабивавшиеся Антонио Чолак и Велько Бирманчевич. Но бояться их уж точно нет смысла. У петербуржцев есть все шансы пройти соперника.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: