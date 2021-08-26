«Накануне жаловалась на плохое самочувствие»: Дизайнер-красавица умерла во время пластической операции в клинике Петербурга

Марина готовилась к визиту к хирургу. Но что произошло на операционном столе - пока загадка. Фото: СОЦСЕТИ

Московский дизайнер Марина Лебедева к своему 31 году была не только успешным специалистом, счастливой женой и мамой 5-летнего сына, но и эффектной женщиной. Казалось, к своей внешности у нее и у самой нет претензий - уверенная в себе, всегда с улыбкой на лице. Тем не менее она почему-то решила исправить форму носа и начала присматривать клиники. В итоге выбрала частное медучреждение в Петербурге и в назначенный день поехала на операцию. Хирургическое вмешательство было плановым, то есть буквально через пару дней она должна была вернуться к семье. Но произошло непредвиденное: во время операции у Марины резко поднялась температура, начались осложнения и спасти ее не удалось. Что стало причиной смерти - сейчас выясняет следственный комитет. По факту трагедии возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- Я ничего не знаю о том, что там произошло, - рыдает в трубку мама девушки Ольга Талпа. - Я сейчас еду с Украины к дочери, которая еще десять дней назад была жива и здорова, но которой сейчас уже нет. Я даже не знаю, где ее хоронить в Петербурге. Это чужой город.

Причину смерти Марины должна установить судебно-медицинская экспертиза. Фото: СОЦСЕТИ

Но для Марины Петербург был не таким уж чужим. В нем она жила до замужества, переехав с Украины. Здесь у нее осталось много подруг и даже кто-то из родственников. Но далеко не все из них знали, что она собирается приехать, тем более на операцию.

- Марине всегда нравилась собственная внешность. Самооценка была высокая, она была уверенная в себе девушка. Да и с носом все, на мой взгляд, в порядке - не было видимых причин его менять, - разводит руками одна из знакомых погибшей Марина Ярушкина. - Может, она на это решилась из-за того, что переехала в Москву? У нее ведь там сменился круг общения, где пластические операции - модно.

За день до операции, вспоминает Ярушкина, подруга ей писала. Они планировали встретиться, но Марина пожаловалась на плохое самочувствие.

- Я увидела у нее в социальных сетях фотки из Петербурга и спросила, почему она не предупредила, что приедет, - вспоминает Марина. - Она ответила, что у нее неприятности. Ей делали какие-то болезненные процедуры, готовили к операции, но подробности говорить не стала. Сказала, что позвонит, когда все закончится. До этого я про операцию ничего даже не знала.

У женщины остался муж и маленький ребенок. Фото: СОЦСЕТИ

В самой клинике, где Марина делала ринопластику, давать комментарии о случившемся отказываются. Родственники дизайнера сейчас ждут результатов судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить причину смерти.

- Умерла девушка явно не от разреза хирурга, - объясняет пластический хирург, доктор медицинских наук Дмитрий Давыдов. - Прежде чем это разрез сделать, анестезиолог вводит достаточно приличное количество медикаментов. Вероятно, на какой-то из компонентов у пациентки была аллергия. Других вероятных причин здесь может быть много: анафилактический шок, тромбоз, какой-то инфекционный процесс и так далее.