График отключения горячей воды в Санкт-Петербурге на сентябрь 2021 года: Испытания почти закончились, но кому-то еще придется померзнуть

График отключения горячей воды в Санкт-Петербурге на сентябрь 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге заканчивается подготовка к новому отопительному сезону. Несмотря на то, что в городе похолодало, жильцов некоторых домов еще ждет отключение горячего водоснабжения. Так, "Комсомольская правда" подготовила график отключения горячей воды в Санкт-Петербурге на сентябрь 2021 года. Благо, перерывы в подаче воды запланированы на первую половину месяца и продлятся не более 14 дней.

ГУП "ТЭК"

Компания уже завершила все работы, поэтому абонентам уже не придется сталкиваться с чайниками и кострюльками в сентябре. Уточнить информацию о том, когда проходили сроки проверок можно на официальном сайте.

"Теплосеть Санкт-Петербурга"

Летняя ремонтная кампания почти завершилась и у "Теплосети". В некоторых домах, где на данный момент прекращена подача горячей воды, ее скоро вернут. Узнать сроки можно также по ссылке на сайте.

"Теплоэнерго"

Предприятие также заканчивает работы. Немного потерпеть без горячей воды в сентябре предстоит еще дому в Калининском районе. У остальных отключение больше не предвидится.

"Петербургтеплоэнего"

Компания "Петербургтеплоэнего" также закончила все работы для подготовки к зиме. Поэтому горячую воду у абонентов этой компании больше не будут.