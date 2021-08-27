Проломлен череп и отбиты органы: Годовалую девочку жестко избил отчим в Ленобласти

Годовалая девочка попала в больницу после избиения отчимом в Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области мужчина жестко избил годовалую падчерицу, да так, что малышка в тяжелом состоянии оказалась в больнице. Вечером 25 августа 2021 года в экстренные службы позвонили жители дома 52 2-го микрорайона поселка имени Свердлова Всеволожского района и рассказали, что слышат звуки драки и детские крики. На место сразу же выехала полиция. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Прибыв на место, полиция обнаружила избитую девочку. Оказалось, что 24-летний безработный сожитель матери малышки был пьяный и начал избивать ребенка тапкой из-за того, что та плакала. При этом мама девочки в этот момент вышла в магазин, - рассказал источник.

Ребенка экстренно госпитализировали в детскую больницу. У девочки тяжелое состояние, у нее множество переломов теменной кости, сотрясение мозга, а также отбиты внутренние органы.

Мужчину задержали и отправили в изолятор временного содержания. Следственный комитет возбудил уголовное дело о попытке убийства ребенка. Отчиму может грозить до 20 лет тюрьмы.