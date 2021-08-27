Фура в секунду превратилась в огненный шар: грузовик с виноградом разбился на скоростной трассе «Нева» в Новгородской области

Тягач моментально превратился в огненный шар. Фото: кадр с видео /youtube.com/ОГИБДД МО МВД России Новгородский

По-настоящему огненное ДТП произошло на скоростной платной трассе М-11 «Нева» в Новгородской области. На 554-м километре автодороги фура, под завязку загруженная виноградом, влетела в разделительное ограждение. От удара баки с топливом лопнули и грузовик в секунду превратился в огненный шар.

- Утром 26 августа 26 августа, в Чудовском районе Новгородской области грузовой автомобиль «Мерседес Бенц», двигавшийся в сторону Санкт-Петербурга, из-за повреждения колеса автомобиль наехал на металлическое барьерное ограждение и загорелся, - сообщается в соцсетях отдела ГИБДД «Новгородский» в ведении которого находится часть платной трассы Москва-Петербург.

По предварительным данным, причиной аварии стало лопнувшее переднее колесо фуры, из-за чего машину резко дернуло влево и она на полном ходу протаранила металлический отбойник - страшно представить, какие были бы последствия, если бы отбойника не было и неуправляемая фура вылетела бы на встречную полосу.

Тягач сгорел полностью. Фото: кадр с видео /youtube.com/ОГИБДД МО МВД России Новгородский

По счастью, все обошлось. Несмотря на жуткую картину произошедшего, водитель грузовика не пострадал. Он чудом успел выскочить из кабины перед тем, как ее охватило пламя. Тягач сгорел полностью. А вот прицеп остался почти цел, но лежавший внутри виноград существенно помялся. Прибывшие на место ДТП пожарные залили водой догорающие «останки» автомобиля и помогли смыть с трассы вытекшие масло и топливо.

Из-за аварии движение по скоростной трассе несколько часов было затруднено.