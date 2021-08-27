Пушок в законе: Деревенского кота, который дразнил соседских собак в Ленобласти, оправдали из-за отсутствия доказательств

Особо опасен! При встрече - не делать резких движений, чесать за ушком

«Свободу Пушку». С таким необычным заявлением выступили жители деревни Ославье после того, как на местного, с виду приличного и интеллигентного котейку завели настоящее «человеческое» дело. Заявление на усатого подала хозяйка псов, которая проживает с ним по соседству. Черным по белому женщина написала: безбожно дразнит собак, а они изнемогают от него - лают, надрываются. В общем, все нервы измотали. Дальше - больше. Глава местного поселения принял заявление и даже выехал в деревню, чтобы лично поглядеть, что там за пушистый разбойник такой завелся! О том, как отстаивали Пушка и как местные чиновники пожалели, что попытались взять кота за хвост, - в материале «КП».

«К НАМ ПРИЕХАЛ СОБАЧИЙ ОРКЕСТР»

История, способная потягаться по своей остроте разве что с повестью Николая Гоголя, где поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, развернулась в небольшой деревне Ославье. О ленинградском «Миргороде» страна узнала благодаря обычному, казалось бы, коту Пушку, который в итоге оказался настоящим хулиганом. Но на самом деле корень проблемы куда глубже. Изначально конфликт произошел у хозяина котейки - старосты деревни Евгения Попова и соседкой-собачницей.

- Она поселилась напротив нас три года назад, примерно в тоже время, что у нас в семье появился Пушок, - рассказывает «КП» владелец Пушка Евгений Попов. - Новые соседи сразу обратили на себя внимание, так как приехали не одни, а с восемью собаками – семь крупных дворняжек и одна маленькая «швабра». Огородили участок сеткой Рабицей, построили собачьи будки, а потом организовали на участке передержку. В итоге у них иногда жило до 20 собак сразу. Соседи это скрывали и выводили их только по ночам. Но вой стоял на всю деревню.

Соседка жалуется - кот не дает жизни псам

«КОТ-ТЕРРОРИСТ ДРАЗНИТ СОБАК»

На лай собак Евгений Попов, по его словам, несколько раз жаловался в полицию. Те приезжали, составляли протокол и передавали его в местную администрацию. На этом все стопорилось. Так было, пока в Ленобласти не приняли новый закон, в котором депутаты запретили шуметь не только людям, но и животным…

- В июле сделали поправку в законе. И соседке стали регулярно приходить штрафы из-за моих жалоб, только за одну неделю ей три штрафа пришло: на две-три тысячи рублей каждый, - делится староста деревни. - Ее даже вызывали на комиссию в местную администрацию. И она в отместку за это написала заявление чиновникам уже на Пушка. Якобы тот вышел с моего участка на дорогу. Нажаловалась: «Кот провоцирует ее собак на лай. Приходит на ее территорию, гоняет птиц». У нее на участке еще куры, индюшки и свиньи! И таким образом кот терроризирует якобы ее животных. Но он даже пробраться через сетку Рабицу не может!

И заявление соседки приняли. Дело в том, что с новым законом депутаты приняли еще одну занимательную поправку – животным запрещено выходить с дачных участков. Можно только собакам – на поводке. За все остальное – штраф от двух до трех тысяч рублей. Тут и взялись за Пушка…

Сам Пушок вину не признает

«ПУШОК НЕВИНОВЕН!»

- Соседка воспользовалась этой новой поправкой, - негодует Попов. – Тут уже глава администрации позвонил мне и сказал, что приедет по мою душу, чтобы я подписал протокол. Пока он ехал, я посовещался с другими старостами, и они попросили записать меня видео о происходящем. Когда же глава приехал, оказалось, что никаких доказательств против моего кота нет! Даже фото, как он вышел с участка! Никаких доказательств. Ничего. Ну, я и не стал подписывать. Тогда меня вызвали на комиссию в местную администрацию.

Тем временем, видео хозяина Пушка разлетелось по всем соцсетям: «на кота – возбудили дело». Поднялась шумиха, которой местная администрация не обрадовалась.

- Глава администрации мне потом позвонил и отменил мой визит на комиссию. Сказал, что кота оправдали, - разводит руками хозяин Пушка. – Я говорю – а как же протокол, заявление. Он ответил – «мы куда-нибудь денем это». И пропал! Больше его никто не видел, журналисты не могут его найти!

Сама же соседка, вышедшая на тропу войны с Пушком, журналистов тоже не жалует. К ее участку съехались телевизионщики. Но от долгих речей женщина отказалась, спросив у корреспондентов – «а что, кот - не животное что ли? Всем животным запрещено выходить с участка. И ему тоже!».

В местной же администрации недовольны вниманием к себе. Там сухо замечают, что соседи все время ссорятся.

- Ситуация абсурдная и бытовая, эти соседи постоянно пишут друг на друга жалобы. Думаем, их взаимные претензии так и будут продолжаться. А мы будем во всем этом разбираться, - вздыхают чиновники.

Картина "Кот в шаге от дачи взятки". Поймали с поличным.

Как бы там ни было, а Пушок оправдан. Правда, местные жители уже заметили его новые козни. Пушистый хулиган предлагает взятку в тысячу рублей, чтобы выбежать во двор. Неизвестные даже сняли фото-доказательство… Ждем новое расследование в отношении рецидивиста с лапками!