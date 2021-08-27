Пляж парка 300-летия Петербурга закроется на два года с 1 сентября

Пляж парка 300-летия Петербурга закроют на 2 года для благоустройства Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с 1 сентября 2021 года на два. года закроется пляж парка 300-летия. Об этом на своей странице в социальной сети рассказала Александра Калачева, организатор фестиваля "Легко Фест", который должен был пройти на пляже.

- По информации от администрации парка 300-летия (информация подтверждена Комитетом имущественных отношений), с 1 сентября вся береговая зона, включая пляж парка 300-летия, где должен был проводиться наш фестиваль, уходит на благоустройство по решению администрации города, - рассказала Александра. - Территория береговой линии отчуждается от парка 300-летия и передается на условиях договора аренды на благоустройство территории акционерному обществу "Зенит Арена".

Об этом организатору фестиваля 25 августа сообщила администрация парка. Однако никаких официальных объявлений на этот счет не было. Отмечается, что благоустройство территории на пляже продлится до 2023 года. Что именно появится в парке, так же не сообщается.