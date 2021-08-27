«Мама, я на сцене!»: как студентка СПбГУПТД превратила университетский конкурс в региональный проект

Как студентка СПбГУПТД превратила университетский конкурс в региональный проект. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Семь лет назад студенты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна впервые запустили внутревузовский фестиваль для первокурсников с громким названием «Мама, я на сцене!». Вчерашним школьникам, которые с радостью демонстрировали свои творческие таланты и авторские номера, мероприятие запало в душу, и необычным образом сплотило воедино поющих и танцующих ребят. За пять лет конкурс приобрел известность и популярность, но только в стенах петербургского вуза, пока в 2019 году студенткой СПбГУПТД не стала Варвара Пакина.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В своё время, будучи первокурсницей колледжа, Варя столкнулась с тем, что не смогла найти возможности для выступлений и обучения в творческой сфере, хотя занималась эстрадным вокалом. Пройдя большой путь побед и поражений в конкурсах и фестивалях, девушка начала лучше понимать, что нужно участникам. А поступив СПбГУПТД, в одночасье вписалась в сообщество университетского Центра студенческого творчества и досуга и решила, что «Мама, я на сцене!» не должен оставаться в пределах университета.

- Мне захотелось трансформировать фестиваль во что-то большее и собрать ребят из других вузов, чтобы у каждого первокурсника, который горит своим творчеством, появились возможности для самореализации. Я твердо решила преобразовать проект до уровня региона, дать возможность студентам развить способности в дружной команде таких жеребят, создать новое умное сообщество молодых людей, которые в будущем будут самостоятельно организовывать и продвигать мероприятия, - поделилась автор проекта.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Если еще в прошлом году проект Варвары был реализован только в фестивальном формате при участии более ста коллективов и сольных исполнителей из тридцати вузов Петербурга, то в этом году девушка смогла представить совершенно новый продукт социального значения. Ведь теперь участники проекта не просто выступают на сцене, но и объединяются в сообщество, готовое преображать жизнь города и готовить новые мероприятия для творческой молодежи. Результатом её труда и преобразований стало то, что проект Варвары Пакиной «Мама, я на сцене!» был презентован на образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога», где выиграл конкурс грантовой поддержки от Федерального агентства по делам молодежи в размере 1 050 000 рублей.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

«Платформа творчества первокурсников вузов Санкт-Петербурга «Мама, я на сцене!» - это, как рассказала Варвара, полноценная система для взаимодействия и поддержки первокурсников. В ходе проекта участники пройдут образовательную программу, направленную на раскрытие своего потенциала, покажут собственные номера на сцене. Конкурсная основа позволит выявить самых ярких ребят, пятьдесят финалистов, из которых будет сформировано сообщество. Его участники будут привлечены к выступлениям на городских мероприятиях по окончанию фестиваля. Это, как считает автор проекта, позволит масштабировать творческую деятельность среди студентов первого курса, даст им направление для самостоятельного развития.