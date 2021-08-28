Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал работу ЗакСа Петербурга. Фото: freepik. com.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин высказался о работе Законодательного собрания города. В пятницу, 27 августа 2021 года, во время заседания депутаты одобрили проект федеральной инициативы о поправках в земельный кодекс России. В нем предлагается дать всем регионам право вводить плату за изменение разрешенного вида использования земельного участка.

- Сегодня торжественное событие, фактически депутаты совершили каминг-аут, и это очень позитивный момент для города. Если этот закон будет принят, то новому ЗакСу украсть будет нечего. Он начнет работать на благо города. Да здравствует федеральная инициатива, ура, - заявил предприниматель.

Пригожин является одним из инициаторов закона. Именно он был автором писем, которые дали старт федеральной инициативе. Согласно новым поправкам, владельцы участков, которые захотят изменить вид использования участка на “строительный”, должны будут оплатить кадастровую разницу, так как при разрешенном строительстве цена на участок сразу же вырастет.

Добавим, что ранее бизнесмен нередко критиковал депутатов за коррупционные законы в сфере градостроительной деятельности.