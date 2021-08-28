Умер Роман Громадский, народный артист России и звезда фильмов "Первые радости" и "Сибирячка"

Умер народный артист России Роман Громадский / Фото: Театр "Балтийский дом"

В Санкт-Петербурге на 81-м году жизни умер Роман Громадский, народный артист России. Актер скончался 28 августа 2021 года. Об этом рассказали в театре "Балтийский дом", где служил Громадский.

- Это огромная потеря не только для нас, но и всего театрального Петербурга. Многие годы с именем Романа Борисовича ассоциировалась культура нашего города, - сказали в театре.

Роман Борисович родился в Ленинграде. Здесь же пережил блокаду. В труппу театра "Балтийский дом" Громадский пришел в 1966 году и его сцене был верен почти 55 лет. Зрители его помнят по образам Некрасова в "Звездах для лейтенанта", Джордана в спектакле "По ком звонит колокол", Мити в "С любимыми не расставайтесь". Работы артиста в спектаклях "Похороните меня за плинтусом", "Перезагрузка" пользовались неизменным успехом у зрителей и были высоко оценены профессиональным сообществом.

Также за плечами артиста более 50 кинофильмов - "Цемент", "Романс о влюбленных", "Открытая книга", "Первые радости", "Сибирячка".

- Дорогой Роман Борисович, нам будет вас очень не хватать – как в театре, так и в жизни. Незаменимые люди есть. И вы – один из них, - отметили в театре.

О месте и времени прощания с народным артистом России Романом Борисовичем Громадским будет сообщено дополнительно.