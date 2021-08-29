«Он очень расстроился»: Почему на самом деле запретили выступление Тилля Линдеманна в Твери

В последнее время Тилля Линдеманна регулярно сопровождают скандалы - то в Петербурге, то теперь в Твери. Фото: Скриншот видео

Грандиозный скандал с участием солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна разгорелся в минувшую субботу, 28 августа, в Твери. Эпатажный рокер должен был посетить столицу Верхневоложья и выступить на фестивале, организованном местным бизнесменом и политиком Максимом Лариным. Однако не срослось: накануне площадку внезапно заблокировала полиция. «Комсомолка» выяснила подробности инцидента.

Фестиваль, получивший название «МакЛарин за Родину», задумывался как нечто по меркам Твери грандиозное: не менее 6 000 участников, лазерное шоу, выступление кавер-групп и гвоздь программы – знаменитый хэдлайнер. Изначально, судя по программе, на эту роль рассматривалась группа «БИ-2», однако ей приехать помешал коронавирус: 23 августа группа объявила в соцсетях, что получила от местных властей предупреждение о недопустимости мероприятия. Рокерам пеняли на то, что их присутствие может привести к большому скоплению людей в одном месте и тем самым нарушить санитарно-эпидемиологическую обстановку.

Заменой Леве и Шуре, по словам самого Максима Ларина, должен был стать сам Тилль Линдеманн. Однако и тут не сложилось: несмотря на то, что музыкант, констатирует Ларин, подтвердил свое участие и даже успел приехать на турбазу под Тверью, выступить ему не дали.

- Накануне старта фестиваля, 28 августа, площадку просто-напросто заблокировали полицейские автомобили, - признался Максим Ларин корреспонденту «КП-Петербург». – Проехать было нельзя, репетиция, запланированная на эту дату, не состоялась. Это какой-то беспредел, как в девяностых. И Тилль очень расстроился.

Концерт, запланированный на 29 августа, по словам Максима Ларина, сорвался из-за того, что подъезды к площадке заблокировала полиция. Фото: vk.com/maclarin

По данным «Комсомолки» в противостояние с бизнесменом вступило региональное управление МВД. В частности, еще в середине июля, вскоре после того, как фестиваль анонсировали, Ларину пришло официальное предостережение. В нем правоохранители напомнили, что в соответствии с действующими «антиковидными» ограничениями на территории города можно проводить массовые мероприятия, в которых принимает участие не более 500 человек. В то же время «МакЛарин за Родину» на тот момент готовились посетить 4 354 гостя.

На вопрос о том, зачем нужно было устраивать фестиваль на 6 000 гостей в условиях действующих ограничений, Максим Ларин «КП» не ответил. Зато он опубликовал в соцсетях пост, в котором предложил Тиллю Линдеманну выступить на другой, закрытой площадке, куда пустят строго 500 человек и ни одной персоной больше. С просьбой дать музыканту и его коллективу возможность отыграть шоу предприниматель обратился непосредственно к губернатору Тверской области:

- Уважаемый Игорь Михайлович! Все ваши требования соблюдены, - написал Максим Ларин. - Прошу разрешить выступить с концертом г-ну Линдеманну на закрытой площадке без народа и дать распоряжение не препятствовать его проезду на территорию, дабы не испытывать потом досаду от того, что потрачены не должным образом средства, соизмеримые с годовым бюджетом уездного города Тверской области, а также не фигурировать Тверской области в международных судах по причине срыва исполнения организатором выступления группы Тилля Линдеманна.

Ранее местные власти запретили выступать в Твери группе "БИ-2". Фото: vk.com/b2band

Ни администрация Твери и Тверской области, ни сам Линдеманн скандал пока не прокомментировали. Но, судя по всему, пока что он далек от завершения.