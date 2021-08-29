Герои «на фронте», в работе и в жизни: Подводим итоги читательского голосования за «Медиаперсону года-2021»

Четырехчасовой марафон завершился концертом культовой группы "Пикник" в прямом эфире. Фото: Олег Золото

Четыре часа непрерывного радиовещания, десятки гостей – от звезд Оимпийских игр в Токио до ученых и благотворителей – судьбоносное предсказание от эрмитажного кота Ахилла: все это – марафон «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» под названием «Медиаперсона года». О том, как это было – рассказываем в нашем специальном материале.

ОТ «ДОБРОГО СЕРДЦА» ДО «НАРОДНОГО ГЕРОЯ»

«Медиаперсона года» - событие традиционное, оно проводится «Комсомольской правдой в Санкт-Петербурге» вот уже несколько лет. Но в этом году выбрать победителей в каждой из номинаций оказалось особенно сложно. Просто потому, что сам год выдался, мягко говоря, непростым, а для многих – например, для медиков и петербургской администрации – и вовсе стал настоящим испытанием. Поэтому впервые за всю историю конкурса мы передали право выбора вам, дорогие читатели.

Борьба за звание главной медиаперсоны года развернулась в шести номинациях. Фото: Олег Золото

Всего в конкурсе было представлено шесть номинаций – по одной на каждую из наиболее важных сфер общественной жизни: от «Человека у руля» (политика и управленческие решения) до «Доброго сердца» (благотворительность и просто искренние добрые поступки). Голосование было долги, борьба жаркой, зато теперь мы можем, ничуть не кривя душой, заявить: все наши герои – поистине народные.

Ну а финальным аккордом конкурса стал большой марафон, состоявшийся на радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) в минувшую пятницу, 27 августа. В течение четырех часов в радиорубке побывали почти все новоявленные медиаперсоны – а еще чемпионы Олимпиады в Токио, известные актеры, комики и музыканты. Говорили много, говорили о разном – от эпидемии коронавируса (куда же без нее) до спорта и последних мировых событий.

Так, например, один из лауреатов «Медиаперсоны-2021», врач анестезиолог-реаниматолог больницы Святого Георгия Антон Георгиев поделился неизвестными прежде подробностями о том, как он вместе с другими врачами спасал больных из отделения, где вспыхнул аппарат ИВЛ.

Главным гостем и главной "точкой притяжения" стал знаменитый эрмитажный кот по имени Ахилл. Фото: Олег Золото

- У нас больше половины пациентов находилось на искусственной вентиляции легких, - признался медик. – Экстренно пересаживали их на ручной аппарат и транспортировали на выход. Тех, кто дышал сам, медбратья закидывали себе на спины и бежали. А мы еще в полной экипировке – смена же не закончилась. Это был ад. Но в тот момент страшно не было – видимо, столько адреналина выплеснулось в кровь.

ОБИЖЕННЫЕ МЕДВЕДИ И СЮРПРИЗЫ ОТ КОВИДА

А основатель и бессменный руководитель центра реабилитации диких животных «Велес» Александр Борисов, получивший народную награду в номинации «Народный герой», рассказал об удивительных отношениях зверей и людей.

- У нас есть сотрудница по имени Вероника, - поделился Борисов. – Она мама лосей. Все лосята, которые у нас жили или живут, выращены и выкормлены ей. Она может безбоязненно заходить к ним в загон, он ластятся – хотя кому другому могут и врезать. Вообще, животные хорошо чувствуют доброе отношение и быстро к нему привыкают. Я вот как-то месяц болел ковидом, не появлялся в Центре. Так на меня обиделись медведи! Натурально – развернулись ко мне спиной, сидят, сопят. Ну как же – так надолго их оставил!

Победитель номинации "Доброе сердце" - основатель и бессменный руководитель центра помощи диким животным "Велес" Александр Федоров. Фото: Олег Золото

К слову, вместе с Александром Федоровым в студии присутствовал легендарный легендарный эрмитажный кот-предсказатель Ахилл, официальный оракул Евро-2020 в Северной столице. Специально для слушателей «КП-Петербург» Ахилл дал сеанс предсказания – ответил на вопрос, закончится ли эпидемия коронавируса. Высшие силы сообщили Ахиллу, что не сразу, но закончится – сначала он пошел к миске, на которой было написано «нет», и только в последний момент развернулся к миске с надписью «да». Так что набираемся терпения – Ахилл, как известно, ошибается крайне редко.

А директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов (он стал лидером читательского голосования в номинации «На передовой» - именно научная команда под руководством Лиознова расшифровала геном коронавируса, что сделало возможной разработку вакцин) еще раз напомнил о том, что эпидемию ни в Петербурге, ни где бы то ни было в мире еще не победили.

Исторический момент - кот Ахилл предсказывает, что эпидемия коронавируса в Петербурге все-таки закончится. Ну теперь-то точно можно выдохнуть и расслабиться. Фото: Олег Золото

- Вот возьмем грипп, - констатировал специалист. – Про грипп нам уже все известно. А вот с коронавирусом каждый день – новый день. Что он принесет? Что будет этой осенью? Никто сказать не может. Все с этим вирусом в новинку. Но тем не менее пугать людей четвертой волной я бы не стал – я бы не стал утверждать, что она нас обязательно осенью ждет.

Ну а итог всему марафону подвел солист культовой группы «Пикник» Эдмунд Шклярский, выступивший специально для гостей и слушателей радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) с мини-концертом в прямом эфире. Он, пожалуй, лучше всего ответил на вопрос «кто такой настоящий герой?»

- Герой – это тот, кто в любых, даже самых страшных, самых неспокойных условиях просто, без истерик и пафоса, делает свою работу, - констатировал музыкант. – Такие люди действительно достойны права называться героями.

Одним словом, даже в тяжелый «коронавирусный» год мы не изменили себе и своим традициям – «Медиаперсона года-2021» состоялась и прошла более чем успешно. А это значит, что мы все выдержим и оправимся от любых потрясений. Теперь на очереди – «Медиаперсона года-2020».

В честь окончания голосования на радио "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге (92,0 FM) состоялся грандиозный четырехчасовой марафон. Фото: Олег Золото

КОНКРЕТНО

Кто стал медиаперсоной годы по версии читателей «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге»:

«Амбассадоры Петербурга» - Амир Ахундзянов, победитель Азиатской олимпиады по физике (60,09 % голосов);

«Народный герой» - Александр Федоров, основатель и бессменный руководитель центра помощи диким животным «Велес» (54,15 % голосов)

«Цвет культуры» - Александр Федоров, лауреат премии «Национальный бестселлер» за роман «Покров-17» (60,8 %);

«Человек у руля» - Денис Четырбок, один из самых продуктивных депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга (55,17 % голосов)

«На передовой» - Дмитрий Лиознов, директор НИИ гриппа имени Смородинцева (69,06 % голосов);

«Доброе сердце» - Антон Георгиев, врач анестезиолог-реаниматолог больницы Святого Георгия (67,7 % голосов).

По словам генерального директора издательского холдинга "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" Ирины Жегловой, особенно ценно, что в этот раз в номинациях участвовали и побеждали простые петербуржцы. Фото: Олег Золото

СКАЗАНО

Ирина Жеглова, генеральный директор издательского холдинга «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге»:

- Мы рады, что эта добрая традиция – выбирать медиаперсону года и тем самым подводить некие промежуточные итоги - не утрачена даже несмотря на пандемию. И я уверена – никакие невзгоды эту замечательную традицию не разрушат. И очень значимо, на мой взгляд, то, что в этом тяжелом для всех году среди номинантов и победителей – обычные петербуржцы, которые спасали людей, работали на совесть, не жалели себя и своим характером, умом и знаниями прославляли наш город на всю Россию и даже за рубежом. Ну а сейчас – самое время начинать подготовку к «Медиаперсоне-2022»! Вы уже можете предлагать свои варианты, присылать свои кандидатуры нам на почту и в соцсети.