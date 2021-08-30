Лето 2021 года стало самым жарким за всю историю в Петербурге

Лето 2021 года в Петербурге стало самым жарким за всю историю наблюдений за погодой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уходящее лето 2021 года в Санкт-Петербурге установило рекорд, став самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений. Об этом "КП-Петербург" рассказала руководитель отдела долгосрочных прогнозов Гидрометцентра города Наталья Мироничева.

- Лето 2021 года оказалось самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений за погодой, подвинув на второе место лето 1972 года и на третье – лето 2010 года, - отметила синоптик.

Все началось с июня. Первый летний месяц 2021 года в Северной столице стал самым жарким за всю историю в городе. Среднемесячная температура нынешнего июня превысила норму на 5,8 градуса, а солнце светило 349 часов, что на 56 часов больше нормы.

Июль стал вторым в списке самых жарких июлей за последние 140 лет. Средняя температура, с учетом ночных показателей, оказалась 23,1 градуса, что на 5,4 градусов выше нормы. Солнце также светило много - 356 часов при норме в 279 часов.

Август же выдался холодным по сравнению с первыми летними месяцами. Особенно резко похолодало в третьей декаде месяца, когда температура держалась в 13-18 градусов. Тем не менее, средние показатели оказались на 0,6-0,7 градусов выше нормы. Также уходящий месяц стал одним из самым дождливых августов в истории. Всего за 19 дней выпало 134,5 мм осадков, что является 166% от месячной нормы.