Студентка СПбГУПТД взяла бронзу на нацфинале WorldSkills Russia. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В Уфе подвели итоги самых масштабных в России соревнований профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов профессиональных образовательных учреждений и школьников – финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021.

По результатам общекомандного зачета Санкт-Петербург занял второе место. На результат региона в Национальном финале повлияла и победа студентки Колледжа технологий, моделирования и управления СПбГУПТД Марии Титовой, ставшей бронзовой медалисткой и третьей в стране по компетенции «Реклама». В этом году девушка закончила колледж с красным дипломом и стала его лучшей выпускницей.

- Это масштабное мероприятие, к которому многие, в том числе и я, шли долго. Это невероятные эмоции, опыт, знакомства и гордость за то, что получилось отстоять честь колледжа, вуза и Петербурга. Worldskills - это огромное и яркое движение, это команды, это знания. Разумеется, на нацфинале я боролась с сильными соперниками, но несмотря на это, сохранялась дружеская атмосфера на протяжении всего чемпионата. Я желаю каждому, кто стремится к развитию, попробовать себя здесь, - поделилась медалистка.

В соревнованиях приняли участие 1786 конкурсантов из 76 регионов страны. Состязание прошло по 105 компетенциям, разделенным на 7 блоков профессий. Участию в Национальном финале для студентов колледжей СПбГУПТД предшествовала подготовка к отборочным соревнованиям, стажировки на базе учебных заведений и мастерских, самостоятельная работа с экспертами-компатриотами, в число которых вошли и преподаватели колледжей Университета промышленных технологий и дизайна.

Заместитель директора по развитию компетенций Ворлдскиллс проектного офиса Научно-технологической инициативы СПбГУПТД Елена Валуева: «В этом году мы приняли участие во всех этапах соревнований: от региональных чемпионатов до финала, завоевали медаль. Теперь в планах улучшать результат, чтобы достойно представить вуз и страну на соревнованиях EuroSkills 2022, которые пройдут в Санкт-Петербурге в августе 2023 года.

Напомним, СПбГУПТД присоединился к движению WorldSkills в 2019 году, став ассоциированным партнером союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и взаимодействуя с союзом по всем его проектам: линейка чемпионатов среднего профессионального образования, вузовская линейка чемпионатов, а также Программах обучения отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». За годы активного взаимодействия с союзом в Университете промышленных технологии и дизайна сформировалась команда профессионалов, сделавшая ставку на развитие в чемпионатных линейках средних и высших образовательных учреждений.

Справка:

Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) включен в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года науки и технологий в 2021 году. Организаторами первенства выступили Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство Республики Башкортостан, АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ).