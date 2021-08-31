Необычный подарок учителю на 1 сентября

Сладости любит каждый: от первоклассника до учителя. Фото: пресс-служба «Метрополь - Север».

Школьную форму закупили, тетради приготовили, бантики выбрали, можно собираться на главный праздник года для школьников. Народная мудрость гласит - как 1 сентября встретишь, так год учебный и проведешь. Но новый рюкзак и стильные туфельки решают далеко не все. Один немаловажный нюанс – подарок для учительницы. «Комсомолка» решила выяснить, чем еще, кроме цветов, можно порадовать на 1 сентября.

На вкус и цвет товарищей нет

Второе, с чем ассоциируется праздник, после букетов - это, конечно, сладости. Здесь важно не ошибиться со вкусовыми предпочтениями. Кто-то любит крем на сливках, кто-то шоколадный, для кого-то кусочки фруктов в десерте - просто сказка, а для кого-то страшный сон. Торт - слишком рискованный вариант, прогадать с ним можно в два счета.

Решить эту проблему могут маленькие сладости: печенье, пряники, конфеты. Все это можно собрать в один набор и красиво преподнести. За тех, кто не хочет часами бегать по магазинам и составлять подарок самостоятельно, кондитерская «Север-Метрополь» все сделала сама:

- У нас всегда большой ажиотаж перед сентябрьским праздником. Мы уже несколько лет выпускаем сладкие подарочные наборы. Они пользуются популярностью. Сладкое любят все: и дети, и учителя, и родители. Например, сами школьники предпочитают наши пряники. К 1 сентября мы делаем их в форме героев из мультиков или школьных принадлежностей. Ну и конечно, есть наборы мармеладок, шоколадных конфет и всего вместе, - рассказывает пиар-директор кондитерской «Север-Метрополь» Анастасия Баринова.

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Тяжелая артиллерия

В этом году кондитерская постаралась и для тех, кого одним пряником не накормишь. «Север-Метрополь» выпустил два своих фирменных торта в новом, оригинальном праздничном украешении.

Первый из них - «Ежуля». Это торт, «пропитанный» осенью. В основе привычное пирожное «Картошка» с марципаном и сливочным шоколадным кремом. Сверху настоящий праздник: цукаты, сахарные цветы, прянички.

Следующий съедобный подарок - торт «Фруктовая горка». Сбоку традиционное угощение в честь праздника украсили маленькие карандашики. Внутри два вида бисквита, клубничный крем, крем с вареным сгущенным молоком, сверху - свежие ягоды и фрукты в желе. И это еще не все, заходите на сайт, и сами убедитесь, что сладостей к Дню знаний очень много. Есть из чего выбрать.

Съедобный подарок украшают маленькие карандашики. Фото: пресс-служба «Метрополь - Север».

- Такие подарки можно сделать не только учителям, но и самим детям. У нас их покупают для семейного застолья после линейки. Заказывают сладкие подарки и сами школы. Мы можем создать небольшую партию с номером и названием учебного заведения или их эмблемой. Особенно рады такому подарку от школы первоклассники, - отмечает Анастасия Баринова.

Необычную альтернативу цветам мы нашли. Жаль, что нельзя на сладости заменить еще и ранец с книжками. Тогда школа бы точно стала для ребят любимым местом на земле.

КОНКРЕТНО

Заказать можно на сайте.