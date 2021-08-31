Где купить квартиру, чтобы не пожалеть об этом через несколько лет

Выбрать из массы предложений самое лучшее - настоящая наука. Фото: pexels.com.

Покупая квартиру, мы собираемся жить в ней с комфортом и удобством. А еще хотим, чтобы она стала хорошим вложением денег и при необходимости недвижимость можно было бы удачно продать. «В чем проблема, ведь жилье постоянно дорожает», - скажете вы. Дорожает, да не все. Некоторые районы, которые еще лет десять назад возглавляли рейтинги популярности среди покупателей жилья, постепенно сдают свои позиции. Из «привлекательных и уютных» они превращаются в унылые спальники, там нет магазинов, общественных пространств, хороших ресторанов и кафе. Проще говоря, жилье стареет - и физически, и морально. Как определить, не ждет ли такая судьба тот район, в котором вы живете или собираетесь жить? Разбираемся в этом вопросе вместе с экспертами LEGENDA Intelligent Development.

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Согласно последним исследованиям качества городской жизни, если дом находится в спальном районе и по соседству нет (и не предвидится) ничего кроме мелких магазинчиков и пивнушек, то он уже морально устарел. Если на первых этажах жилого комплекса есть магазины, но расположены они неудобно и внешне выглядят непрезентабельно, а добираться до современных магазинов и торговых центров очень неудобно, то ваше жилье и микрорайон совсем скоро потеряет свою ликвидность.

Удобным и современным сегодня считается тот район или квартал, в котором все необходимое для жизни - магазины, кафе, фитнес-центры, поликлиники и «социалка» - находится на расстоянии не более 10-минутной прогулки. В идеале здесь же должны быть и рабочие места, чтобы местным жителям не приходилось ездить на работу в другой район города. В Петербурге такие места появляются благодаря редевелопменту «серого пояса». Вблизи центра города появляется ряд новых локаций, в которых строится качественное жилье, живет платежеспособное население и появляется современный бизнес. Все вместе это формирует новую благоустроенную среду.