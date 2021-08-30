«Улыбаемся и не отвечаем»: Директор Стаса Костюшкина высказался о мужчине, который изнасиловал певца в детстве

В Петербурге объявился мужчина, заявивший, что изнасиловал певца Стаса Костюшкина, когда тому было восемь лет. Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 30 августа, в интернете появилось шокирующее видео: в нем утверждается, будто бы на связь с петербургскими журналистами вышел мужчина, больше сорока лет назад изнасиловавший известного певца Стаса Костюшкина, когда тот был еще ребенком. Мужчина заявил, что хочет встретиться с Костюшкиным и попросить у него прощения. Однако, судя по всему, этой встрече не суждено состояться.

Сам Стас Костюшкин скандальный ролик пока еще никак не прокомментировал – певец упорно не берет трубку. Зато и о видеозаписи и о ее авторе в весьма резких выражениях высказался его концертный директор Сергей Комиссаров.

- У нас позиция по всему этому поводу очень простая: «улыбаемся и не отвечаем», - констатировал Комиссаров. – Просто потому, что это бред, все это очень странно. Ну подумайте сами – это чистый бред психически больного человека. Зачем мне его комментировать, как-то напрягать по этому поводу Стаса? Так что мы эту тему просто игнорируем.

Напомним: ранее сам Стас Костюшкин рассказывал в интервью ведущим одного из YouTube-проектов, как в восемь лет отправился играть с друзьями. Компанию подкараулил взрослый парень – по словам певца, тот до сих пор помнит, как от него пахло табаком. Злодей надругался над мальчиками, после чего отпустил их – а дети, скованные общим чувством стыда, договорились никому не рассказывать о случившемся. Стас Кстюшкин признался, что пронес этот кошмар через всю свою жизнь – и до сих пор помнит в мельчайших подробеностях.

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