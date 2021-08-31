Алексей Учитель: «Однажды на показе фильма меня вызвали на дуэль»

Алексей Учитель отмечает 70-летие. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Алексей Учитель – один из тех режиссеров, чьи фильмы бурно обсуждают еще до выхода в прокат. Например, картину «Матильда» о балерине Кшесинской требовали запретить – уверяли, что она искажает историческую правду и очерняет образ Николая II, канонизированного Русской православной церковью. А из-за фильма «Цой» с режиссером судится сын лидера группы «Кино» - поводом стало использование архивных фотографий и музыки Виктора. Вместе с этим фильмы Учителя выдвигались на «Оскар» и номинировались на «Золотой глобус».

31 августа мастеру исполняется 70 лет. «Комсомолке» он рассказал о своем восприятии возраста, новых проектах и дочках, одна из которых мечтает стать актрисой, а вторая – режиссером.

«ДВАДЦАТЬ ЧАСОВ В СУТКИ Я ЧЕМ-ТО ЗАНЯТ»

- Мы с вами разговариваем в 10 часов утра. Расскажите, как начинается день у кинорежиссера Алексей Учителя?

- День начинается со смартфона. К этому времени у меня уже пять-десять звонков и столько же сообщений. У меня каждый день такой, как минимум часов двадцать я чем-то занят. А вообще я сова, с большим бы удовольствием поспал подольше. Но встаю очень рано, а ложусь очень поздно. Такой ритм - моя жизнь. Поэтому утро начинается с того, что я не работаю, а живу. Это мои студенты, фильмы, которые мы снимаем, фестивали.

- Вы ведь родились и выросли в Ленинграде. Расскажите, как прошло ваше детство, в каком районе вы жили?

- До девятого класса мы с родителями жили на Староневском проспекте в доме без лифта, построенном пленными немцами. Наша квартира была на пятом этаже. Поэтому мое детство прошло во дворах недалеко от Невского проспекта. Я перепробовал многие виды спорта: и фехтование, и гандбол, и настольный теннис. Даже боксом занимался три месяца, пока мне не попали в ухо и моя мама не сказала хватит. Но все же мое детство - это кино, поскольку папа был известным режиссером и оператором документальных фильмов, а мама редактором и писала про театральные постановки. С пятого класса я начал заниматься в кино- и фотокружке во Дворце пионеров. Так что все мои увлечения идут из детства.

После фильма "Цой" у Алексея Учителя начались судебные тяжбы с сыном лидера группы "Кино". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- У вас необычная фамилия, была ли она поводом для шуток?

- Странно, но в школе меня не дразнили, а звали просто Лехой. Но надо сказать, что я и сам был шутником. Класс у нас был боевой, мы часто шалили. К нам в кабинет приходила учительница с завучем или директором, они спрашивали «почему вы плохо себя ведете, когда перед вами два учителя?», а мы отвечали «не два, а три». В армии один сержант пытался подшучивать надо мной, но я умел за себя постоять. Я ведь применял и там свои операторские навыки. Мы снимали, как маршируют солдаты, я сказал командиру, что тот плохо марширует и его вывели из строя.

- Вам исполняется 70. С какими мыслями подходите к этому рубежу?

- С ужасом! Потому что абсолютно не чувствую этих лет. Дело в том, что впереди столько планов, хочется еще много чего сделать. Надеюсь, что это будет реально. У нас на каждом кинофестивале вручают приз «за выслугу лет» - и я боюсь, что мне теперь такой вручат. А ведь я еще действующий режиссер, продюсер, у меня мастерская во ВГИКе, летом был третий выпуск, теперь я набрал уже четвертый. Мне некогда думать о возрасте. Физически сталкиваюсь с какими-то мелочами, но в целом у меня все отлично.

- Как будете праздновать?

- Праздновать свои дни рождения не люблю и не буду в этот раз. Отмечу только с самыми близкими. Для меня день рождения - это только напоминание о возрасте.

«СКАНДАЛОВ НЕ ХОЧУ, НО ОНИ ПРИСУТСТВУЮТ»

- Сейчас в России довольно много молодых режиссеров. Александр Горчилин, Александр Хант, Кантемир Балагов - и это только те, кто на слуху. Ваш первый большой фильм вышел в 95-ом, когда вам было 44 года. В каком возрасте, по-вашему, человек может стать хорошим режиссером, которому есть, что сказать зрителю?

- Вы говорите о моих первых игровых картинах, а ведь снимать я начал значительно раньше, еще во время учебы во ВГИКе, но это было документальное кино. Чем раньше человек начинает учиться, тем лучше. В 17-20 лет опыт человека тоже интересен и уникален. Мне очень любопытно, как мыслят современные молодые ребята. Их поколение сильно отличается от тех, кто учился у меня даже пять лет назад.

- Вы снимали документальные фильмы, как же тогда переключились на игровое кино?

- Это была случайность. Я собирался снимать документальный фильм о балерине Ольге Спесивцевой. Она тогда жила в доме престарелых в Нью-Йорке, мы собирались туда ехать. Но не успели, она умерла, все-таки ей было 95 лет. А я не снимаю документальное кино, если человека уже нет. Не хочу, чтобы о нем рассказывали другие, а его самого в кадре не было. Тогда сценаристка Дуня Смирнова мне предложила сделать игровое кино. И я неожиданно туда прыгнул. И тогда же осознал, как я был не прав, что не сделал этого раньше.

Многие стремятся быть режиссерами игрового кино: и актеры, и сценаристы. Эта профессия, как сильный наркотик. Бросить потом очень сложно. Что-то подобное случилось со мной. При этом я до сих пор люблю документальное кино.

Дочери от Юлии Пересильд тоже пробуют себя в кино. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Набираешь вашу фамилию в поисковике – там куча новостей. Вы что-то делаете, что быть на слуху или для вас это не имеет значения?

- Я специально ничего не делаю, хотя понимаю, что это часть моей жизни. Она должна быть в какой-то степени представлена. Но я скандалов не хочу, судов – тем более. Но они присутствуют. Кто-то обвиняет нас в неточностях, как было с фильмом «Матильда». Каждый трактует сюжет по-своему. Никто не хочет признать, что у автора есть собственное право на высказывание. Можно с ним не соглашаться, но подавать в суды и требовать запретов… К сожалению, мы с этим сталкиваемся. Но правда на нашей стороне. Однажды на показе «Матильды» в Екатеринбурге, один человек меня вызвал на дуэль. Сказал, что я в одном из эпизодов рассказываю неправду, но доказательств и подтверждений у него не было. И так бывает всегда. Если фильм об исторической личности, то некий вымысел всегда присутствует, это неизбежно.

- В прошлом году на вас подал в суд сын Виктора Цоя – Александр. Вам не удалось помириться?

- Для меня это печальная история, потому что я снимал Виктора, а потом еще самого Сашу в пятилетнем возрасте для фильма «Последний герой». Картина «Цой» притчевая – о том, что происходило после смерти музыканта. Я не понимаю, почему Александр предъявляет какие-то судебные иски. Я думаю, что это скорее уже агония. Ведь фильм вышел, хоть были попытки его запретить. А вышел фильм потому, что мы не нарушили никаких авторских прав. Судиться после того, как все закончилось – бессмысленно. Один суд мы уже выиграли, второй сейчас идет.

«НЕПРАВДА, ЕСЛИ КТО-ТО ГОВОРИТ, ЧТО ЕМУ НЕ НУЖЕН «ОСКАР»

- Ваша дочь Маша тоже уже снялась в фильме, играла сына Цоя. У нее не появилось желание стать актрисой или режиссером?

- Скорее второе, хочет стать режиссером. Несмотря на то, что ей восемь лет, летом она собиралась снимать свое кино. Даже написала сценарий, но мне его не показывала. Когда ее зовут на пробы, она себе режиссеров выбирает – тот подходит, этот нет. Ко мне на фильм она попала случайно: на читке с актерами ее посадили на колени к Евгению Цыганову, и увидели, как она органично смотрится в кадре. Ее обожала вся съемочная группа и актеры - и не потому, что она моя дочь. Она еще так забавно каждый день объявляла актерам рейтинг своей любви.

Кстати, один режиссер у меня среди детей уже есть - сын Илья, который прошлой осенью успешно выпустил «Стрельцова», как раз приступает к съемкам своей третьей картины, комедийной сказки «Летучий корабль» по мотивам одноименного мультфильма. Это будет очень красивое, зрелищное кино с захватывающим сюжетом и яркими музыкальными номерами.

Сейчас Алексей Учитель готовится к съемкам фильма о Дмитрии Шостаковиче. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- А какие планы у второй дочери?

- Анна очень хочет быть актрисой. Ей сейчас двенадцать лет, она уже снималась в кино. Недавно закончились съемки, где у нее главная роль – тяжелая, несвойственная ее характеру. Поэтому с волнением ждем, что получится на экране.

- Вы заявляли о съемках фильма о Дмитрии Шостаковиче. На какой стадии сейчас этот проект?

- Написан сценарий замечательным писателем и сценаристом Александром Тереховым. Фильм непростой и довольно дорогой, поэтому начинаем собирать финансирование. Надеюсь, в 2022 году я начну эту работу.

- Что имеете в виду, когда называете фильм дорогим?

- Любая историческая картина дорогостоящая. У нас в фильме есть и 30-е, и 40-е годы прошлого века. Есть у нас и масштабы определенных событий. Но это не будет в чистом виде байопик, это больше притчевая картина о гении. Мне было бы крайне скучно снимать картину о том, как Шостакович играет на рояле и сочиняет музыку. Мне интересно другое – то, что стоит за этой музыкой, что с ним происходило в личной и общественной жизни, его взаимоотношения с властью. Именно там можно нащупать главное и по-настоящему прочувствовать личность этого выдающегося композитора.

- У вас много кинонаград, но нет Оскара. Нужен ли он вам?

- Конечно, нужен - и не только мне, а любому режиссеру. Все мечтают об этом. Неправда, если кто-то говорит, что его это не интересует. Я два раза номинировался, но Оскар со времен «Утомленных солнцем», никому из наших не доставался. Может быть, мой «Шостакович» пробьется. Надо стремиться к этому.

- Сейчас все говорят о съемках фильмов в космосе. А как вы относитесь к этой идее?

- Мне тревожно, потому что мать моих дочерей участвует в этом проекте (актриса Юлия Пересильд – прим. ред.). Там есть свои опасности, и мы все волнуемся за нее. Проект впечатляет, и звучит все красиво, но за всем этим стоит огромный труд, серьезнейшая подготовка. Хороша эта идея или нет, не берусь судить. Но такое происходит впервые, поэтому, конечно, очень интересно.