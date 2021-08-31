«Синдром маленького человека»: Судебный психиатр рассказал, почему насильник Стаса Костюшкина решил заговорить спустя 40 лет после преступления

Сам Стас Костюшкин пока никак не прокомментировал неожиданные откровения. Фото: Борис КУДРЯВОВ

История с петербуржцем, который заявил, что надругался над известным певцом Стасом Костюшкиным, когда тому было восемь лет, взорвала интернет. Однако с неожиданным признанием может оказаться не все так просто – как заявил «КП-Петербург» доктор медицинских наук, судебно-психиатрический эксперт Михаил Клюшин, откровение, пришедшее в мир спустя почти полвека, вполне может оказаться фейком.

По словам Михаила Клюшина, его смущает прежде всего то, что неизвестный мужчина, по его же собственному признанию, уже был судим – за изнасилование, разбой и драку со смертельным исходом.

- Это очень разные по своей сути и мотивам преступления, - констатирует эксперт. – Поэтому вряд ли тут можно сказать, что перед нами классический педофил, решивший признаться в своих злодеяниях. Вполне возможно, здесь мы имеем дело либо с желанием как-то прославиться за счет известной личности, либо просто с нарушениями психики – то есть, не с осознанным действием, продиктованным чувством вины. Надо понять, нет ли у этого человека каких-то органических поражений или дегенеративных изменений мозга, не употреблял ли он психоактивные вещества.

Вместе с тем, отмечает Михаил Клюшин, неизвестный мужчина вполне мог столкнуться с тем, что специалисты называют «синдром маленького человека».

- Возможно, этот звонок журналистам – своего рода квинтэссенция всей его неудавшейся, нелепой жизни, несчастий маленького человека, которого никто не замечал с малых лет, и который не смог реализоваться, найти свое место в жизни, - объясняет специалист. – И таким образом он просто решил привлечь к себе внимание – все равно сроки давности уголовного дела вышли, и привлечь его к ответственности вряд ли удастся.

Напомним: информация о том, что в Петербурге объявился якобы насильник Стаса Костюшкина, появилась в интернете в понедельник, 30 августа. Сам Костюшкин ее пока никак не прокомментировал – а его концертный директор Сергей Разумовский назвал «бредом психически нестабильного человека.

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