Партия «Новые люди» берет под контроль ремонт дорог в Ленобласти

Владимир Матягин вместе с жителями Тосненского района оценил состояние дорог. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Партия «Новые люди» возьмет под контроль ремонт автодорог в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом заявил глава транспортного комитета партии Владимир Матягин. Он побывал в районе по просьбе местных жителей и водителей из ассоциации «Грузавтотранс».

- То, что я увидел, производит удручающее впечатление. Тосненский район всего в 60 километрах от Петербурга, но дороги здесь уже как из иной реальности. Например, на Красноборском шоссе дыры в асфальте шириной с мою ладонь, 15-20 см. А ведь это очень востребованная трасса, она идет из в поселка Тельман в Никольское и Красный Бор и по ней объезжают пробки на Московском шоссе, - поделился впечатлениями Владимир Матягин.

Глава транспортного комитета партии пообещал взять под контроль ремонт трасс. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Непросто без нормальной дороги живется и местным жителям. Основная дорога, которая проходит от Никольского через СНТ «Сокол-2» до СНТ «Захожье-2», асфальтирована только частично. Рядом с шоссе – садоводства, где живут сотни людей. Если дорогу не поливают водой, то пыль от машин стоит такая, что оседает на домах в десятках метров от грунтовки. Когда начинается осенняя слякоть, то дорога становится непролазной.

- Общественный транспорт здесь давно не ходит, а таксисты отказываются приезжать на вызовы. В результате люди вынуждены несколько километров идти по грязи. Вся инфраструктура находится в Никольском, и люди не могут попасть даже, например, в поликлинику. Заасфальтировать нужно примерно 3 км дороги. Это изменит жизнь многих людей, - рассказала местная жительница Мария Соколова.

«Новые люди» считают, что местным дорогам нужно уделять куда больше внимания.Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Владимир Матягин пообещал взять ситуацию с этой дорогой под личный контроль и обратиться в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой организовать проверку. Он не исключает, что по бумагам дорога давно отремонтирована.

- Автовладельцы платят транспортный налог, в стоимость любого товара заложены акцизы на топливо. Все эти деньги идут в дорожные фонды. Люди вправе спросить у чиновников: «Где наши дороги и почему вы так бездарно используете средства на ремонт?» Партия «Новые люди» возьмет под контроль состояние дорог в Ленобласти. В последнее время в стране строят новые трассы, но это либо большие инфраструктурные проекты, либо дороги к каким-то крупным объектам. На наш взгляд, основное внимание надо уделять местным дорогам, которые важны для людей в небольших населенных пунктах. Ведь люди важнее, - уверен Владимир Матягин.