Спортсмена пырнули ножом, когда он заступился за девушек на улице в Ленобласти

19-летний парень в Ленобласти заступился за девушек и оказался в больнице

19-летний Матвей Сардаров – спортсмен и музыкант. Парень профессионально занимается смешанными единоборствами, даже стал победителем турнира «Бейся за Зенит», но к нечестным боям в реальной жизни он оказался не готов. Матвей получил ножом в печень во время прогулки со своими друзьями во Всеволожске.

В компании Матвея было несколько молодых людей и девушки. В том числе Леся Ле – возлюбленная Сардарова. Вместе они уже пять лет.

- Эй, красавицы, можно познакомиться? – крикнули вслед компании двое незнакомцев.

Девушки никак не отреагировали, просто начали держаться поближе к своим ребятам.

- В какой-то момент я поворачиваюсь и вижу, что эти мужчины идут за нами, - вспоминает Леся. – Я уверена, что они были пьяные.

Матвей давно профессионально занимается спортом

Незнакомцы продолжали преследовать компанию Матвея, а когда ребята сели на лавочку – подошли познакомиться с девушками. Между ними и парнями началась перепалка, а затем – потасовка.

- Один из мужчин толкнул нашего друга, и начался какой-то переполох. Там был и Матвей. И в один момент я смотрю на него, а он держится за кофту и говорит, что его пырнули ножом. Дальше все было как в тумане, - вспоминает Леся.

Первым делом девушка позвонила родителям Матвея.

- Было около трех часов ночи, мы выбежали, в чем были. Когда приехали, то увидели, как друг Матвея несет его окровавленного на руках нам навстречу, - вспоминает отец Сардарова Рамиль. – Конечно, нам было не до разборок - когда у тебя в машине ребенок истекает кровью – не до этого. Мы сразу поехали в больницу.

По дороге Матвея перехватила скорая, парня сразу отвезли в реанимацию. Оказалось, что при ранении были повреждены печень и легкое. Понадобилась операция и переливание крови.

Парень вступился за свою девушку, но оказался в больнице с ножевым ранением

- Мы пока не можем его увидеть, но он, вроде, навеселе, - делится старший брат Матвея Владимир. - Врачи говорят, что состояние стабильное. Мы очень ждем, когда брата переведут в обычную палату.

Что касается мужчины, который напал на юного спортсмена, то его уже задержали.

ОФИЦИАЛЬНО

Возбуждено уголовное дело

29 августа около двух часов ночи 33-летний приезжий в результате конфликта ударил ножом в грудь 19-летнего жителя Всеволожска. С проникающим колото-резаным ранением грудной клетки он был госпитализирован в больницу. С места происшествия изъят складной нож. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.