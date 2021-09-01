Зара платит за обучение детей по полтора миллиона, а сын Пьехи идет в обычную школу: как звезды готовятся к 1 сентября

Знаменитостям также придется ходить на родительские собрания и проверять уроки. Фото: соцсети

Как бы высоко не расположились звезды, обычные житейские дела их не обходят стороной. Когда речь о детях, знаменитостям также приходится отводить их в школу, ходить на родительские собрания и проверять «домашку». В преддверии 1 сентября они рассказали, как готовились к новому учебному году.

Стас ПЬЕХА:

Выбрали школу поближе к дому

Первый раз в первый класс идет сын Стаса Пьехи. Певец с гордостью говорит «мой Петя – первоклассник». Наследник знаменитой фамилии будет учиться в обычной школе в Пушкине, где сейчас живет вместе со своей мамой – бывшей супругой Стаса Натальей Горчаковой. Родители выбирали учебное заведение с хорошим качественным образованием и квалифицированными учителями, но главный критерий был совсем другим.

- Мы считаем, что начальная школа должна быть в первую очередь близко к дому, а потом все остальное. Наша находится в пяти минутах ходьбы, - рассказал «Комсомолке» Пьеха. – Готовили сына к школе все лето, ходили к репетитору, делали упор на русский язык. И конечно же было рисование, его любимое занятие сейчас.

Сын Стаса Пьехи в этом году первоклашка. Фото: соцсети

Юлия БАРАНОВСКАЯ:

«До сих пор кайфую от запаха новых тетрадок»

Летом телеведущая много путешествовала вместе с детьми. Они побывали в горах Карачаево-Черкессии, жили в палатках и сплавлялись по рекам Алтая, наблюдали закаты на берегу Охотского моря, а уже в конце лета отдыхали в Греции.

Старшему сыну Барановской Артему уже шестнадцать лет, дочери Яне – тринадцать, а младшему Арсению девять. Поэтому хлопот в преддверии осени было достаточно, но форма и рюкзаки куплены, конфеты для учителей – тоже.

- В общем мы довольны, а я больше всех, - рассказала «КП» Юлия. - Честно говоря, для меня в детстве дни подготовки к учебному году были самыми радостными во всем учебном процессе. Я и сейчас кайфую от запаха новых тетрадок и всяческих приятных хлопот и покупок.

Юлия Барановская радуется учебному году больше, чем ее сыновья. Фото: соцсети

Настроение в семье перед новым учебным годом позитивное.

«Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на диванчике, — с этих строчек в исполнении Арсения начался наш сегодняшний день. Завтра в школу, — написала Барановская 31 августа в соцсетях.

Николай ВАЛУЕВ:

Только бы не дистанционка!

Дочь Николая Валуева Ирина в этом году идет в восьмой класс, а сын Сергей – в третий. Отец с гордостью говорит, что особенно его радует наследница – своей прилежной учебой и примерным поведением.

- В нашей семье из 1 сентября никто уже не делает большого события, но дети готовятся заранее к школе и ждут. Особенно дочка, девочки более самоорганизованна. А вот сын, как любой мальчишка, смотрит куда угодно, только не на учебу, - смеется бывший боксер.

Дочка Николая Валуева тоже соскучилась по учебе. Фото: соцсети

К слову, Валуевы-младшие учатся в обычной школе, а их родители надеются, что в этом году не будет никакой дистанционки.

- Дочери моей важно ходить на уроки и общаться с одноклассниками, так и оценки лучше и материал усваивается быстрее, - говорит Николай. – А вот сын, конечно, обрадуется, если будет учиться дома.

А младший сын экс-боксера полюбил учиться на дистанте. Фото: соцсети

ЗАРА:

Элитная школа для сыновей

Хорошенько отдохнули перед началом учебного года сыновья певицы Зары: 11-летний Данил и 9-летний Максим. Все лето звездная мама баловала детей поездками по зарубежным курортам. Несколько недель семейство отдыхали в Греции. Но перед началом учебного года артистка была вся в заботах.

«Да пребудет с нами сила», - шутила она у себя в Instagram.

Певица Зара готова отдавать за обучение сыновей большие деньги. Фото: соцсети

Кстати, сыновья Зары учатся в Павловской гимназии в Москве. Это элитное учебное заведение, где цена за год варьируется от полутора миллионов рублей. В ту же гимназию ходя наследники певицы Славы, Светланы Лободы, Ани Лорак и шоумена Александра Ревы.