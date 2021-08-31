«Он извинился, мы пожали руки»: Артем Калашян высказался о скандале с украинским атлетом на Паралимпиаде

Артем пришел к финишу с травмированной ногой. Фото: соцсети

24-летний легкоатлет из Санкт-Петербурга завоевал медаль на Паралимпийских играх в Токио. Артем Калашян стал третьим в беге на сто метров. Спортсмен едва не сошел с дистанции из-за травмы ноги, но сумел преодолеть боль и добраться до финиша. «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» поговорила с Артемом

- Артем вы вчера стояли на олимпийском пьедестале. Какие мысли в этом момент были?

- Когда ты там стоишь, у тебя только одно в голове «Я смог!» и гордость за свою страну. Эмоции переполняют, самый счастливый момент.

- Вы накануне забега повредили ногу. Как это случилось?

- Я получил травму на разминке за день до забега, болело колено. Видимо потянул мышцу. На старте чувствовал сильную боль, когда сбегал с колодок. Всю дистанцию терпел, к финишу уже привык или может прошло от адреналина.

24-летний атлет не собирается завершать карьеру. Фото: соцсети

- Но это не последняя дистанция для вас?

- 4 сентября у меня будет забег на 200 метров. Надеюсь к этому моменту уже оправлюсь. Но я больше хорош в «стометровке», на нее очень рассчитывал.

- А как давно вы пришли в спорт?

- Уже прошло лет десять. Я выступал на обычных соревнованиях от школы, играл в футбол, там меня и заметил тренер. Он предложил мне заниматься легкой атлетикой. А я всегда любил бегать, но не думал, к чему это приведет.

- На вашем награждении случился скандал, когда украинский легкоатлет Игорь Цветов отказался от традиционного совместного фотографирования призеров. Вас это задело?

- Все что о нем сейчас пишут в СМИ – ложь. Сразу после награждения он сам к нам подошел и извинился. Сказал, что ему на Украине плохо будет, это все политика. Мы пожали руки. Вообще до награждения мы с ним нормально общались, а в деревне он не может этого делать. Фотографироваться нельзя, разговаривать тоже.

- А как вы общаетесь со спортсменами из других стран?

- Все друг другу улыбаются. Но как такового общения между нами нет, нет и напряжения. Мы приехали на соревнования, а не за дружбой.

- Для вас это первая и долгожданная медаль. Но это не вершина?

- Я планирую поехать на следующую паралимпиаду. Но сначала мы немного отдохнем после Токио. 10 сентября мы всей делегацией приедем в Москву на награждение к президенту, затем на море.