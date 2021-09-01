Красочное шоу дронов устроили в Царском Селе в честь начала учебного года

Портрет Пушкина появился в небе над Царским Селом. Фото: кадр с видео / www.youtube.com/Российское движение школьников

Красочное шоу дронов ознаменовало начло учебного года в Петербурге. В ночь на 31 августа над Екатерининским дворцом в Пушкине поднялась тысяча светящихся беспилотников. Из них в небе были составлены картины, напоминающие об истории Царского Села и всей России.

- В процессе светового шоу беспилотники выстраивались в воздухе в фигуры, посвященные Дню знаний: профиль Александра Пушкина, русский алфавит, гусиное перо, книга, карта России, а также впервые дроны выстроились в фигуру герба России, - сообщают организаторы из Российского школьного движения (РШД).

Помогала петербургским школьникам устраивать шоу петербургская же компания «Геоскан», специализирующаяся на шоу дронов. При этом подготовку ко взлету и расстановку дронов на земле выполняли сами ребята.

Отметим, что профиль Пушкина был загружен в полетное задание дронов не случайно. Именно в Царскосельском лицее учился в свои юные годы будущий поэт. И именно в Царском Селе он начал писать свои первые стихи.