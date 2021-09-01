Две петербургские школьницы пытались сбежать в Финляндию на такси

Петербургские школьницы хотели сбежать в Финляндию перед началом учебного года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Две петербургские школьницы решили совершить совместный побег перед учебным годом. Они отпросились у родителей погулять, вызвали такси и поехали а нем...в Финляндию. Но приключение испортили пограничники, передав обоих мамам и папам, которые уже успели поднять тревогу и оповестить о пропаже детей полицию.

- 31 августа в 2:15 ночи в полицию обратилась жительница Невского района Петербурга с заявлением о том, что накануне вечером ушла гулять и не вернулась ее 16-летняя дочь, - сообщает источник «КП-Петербург».

По словам женщины, девочка ушла встретиться с подружкой-сверстницей, с которой познакомилась по Интернету. Пропавшая просилась переночевать у подруги, но мать ей не разрешила. При этом ссор в семье не было и после отказа школьница просто спокойно ушла.

История второй девочки оказалась похожей. Подружки решили, что им пора выбиться из-под опеки родителей и собрались начать новую жизнь. В другой стране. Не долго думая, они вызвали такси и на нем направились в сторону Финляндии, благо до нее от Петербурга всего пара часов езды.

Как именно школьницы собирались пересечь границу, до сих пор непонятно. Но в их блестящий план вмешались пограничники, у которых резонно возникли вопросы к двум юным барышням и незадачливому таксисту.

В итоге девочек задержали, на заставу в погранзоне вызвали родителей. Чтобы забрать детей, мамам и папам пришлось проехать около 200 километров в одну сторону.

Сейчас по факту произошедшего ведется проверка, что произошло с таксистом, не уточняется.

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