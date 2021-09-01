Как сегодня лечат сердце и что «сердечникам» важно знать о ковиде

Диагностика на современном оборудовании помогает докторам поставить правильный диагноз и назначит эффективное лечение. Фото: АО «Кардиоклиника».

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Болезни сердца остаются одной из основных причин ранней смертности россиян. И виноваты в этом мы сами. Не только потому, что постоянно нервничаем, ведем нездоровый образ жизни и не можем избавиться от вредных привычек. Дело еще и в том, что мы совсем не занимаемся профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Что делать? Об этом мы поговорили со специалистами в эфире радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге» на 92, 0 FM.

- Холестерин «не болит», на давление многие вообще не обращают внимания, но вместе оба фактора способны привести к инфаркту в молодом возрасте, - предостерегает генеральный директор и главный врач «Кардиоклиники» Екатерина Борисова. - Каждый должен следить за этими простыми, на первый взгляд, показателями и регулярно проходить профилактические обследования. Мужчинам задуматься о своем здоровье нужно после 35 лет, а женщинам - после 40. Если же в семье были случаи сердечно-сосудистых заболеваний у родственников до 60 лет, то имеется фактор риска. Такие пациенты должны проходить более серьёзное обследование, которое включает кардиограмму, эхокардиографию и пробу с физической нагрузкой. Только так мы можем улучшить статистику смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Генеральный директор и главный врач «Кардиоклиники» Екатерина Борисова уверена: основа успешной деятельности клиники - это команда врачей высшей квалификации. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ПРОГРЕСС В ПОМОЩЬ

В борьбе за здоровье людям помогут современные технологии диагностики и лечения болезней сердца и сосудистой системы. Сегодня они настолько шагнули вперед, что теперь можно узнать о вероятности развития недуга и предупредить его. А тяжелых пациентов зачастую даже оперировать не нужно - на помощь приходят малоинвазивные вмешательства с минимальным риском для пациента.

- В медицине, действительно, многое изменилось, на первый план вышел индивидуальный подход к пациенту. Но для того, чтобы обеспечить такой подход, мы должны получить максимум информации о больном, а значит, провести не только базовые, но и дополнительные обследования. Хорошо, если это будет сделано на хорошем оборудовании, на котором врач увидит все важные нюансы, а для пациента процедура станет максимально безопасной, - продолжает Екатерина Борисова.

Для диагностики и лечения в «Кардиоклинике» используется оборудование экспертного класса лучших мировых производителей. Стандартное обследование пациентов обязательно включает УЗИ сосудов - это помогает оценить степень атеросклероза. Если при этом анализы показывают высокий уровень холестерина, врачи назначают пациенту активную профилактику, в том числе и с помощью лекарственных препаратов.

Клиника расположена в Московском районе Петербурга, до нее легко добраться как на общественном, так и на личном транспорте. Фото: АО «Кардиоклиника».

ИННОВАЦИИ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

В кардиологии также активно используются и лучевые методы диагностики - компьютерная и магнитно-резонансная томография. Эти методы исследования позволяют получить информацию о состоянии сердца и коронарных сосудов без вмешательств извне. С помощью компьютерного томографа, синхронизированного с работой сердца, мы можем увидеть изменение коронарного кальция и по его количеству в просвете артерий судить о степени атеросклероза. Чем меньше кальция в сосудах, тем лучше. Это интересный метод, который в Европе иногда называют флюорографией сердца, - рассказывает Екатерина Борисова. - В любом случае вовремя выявленные симптомы позволяют назначить медикаментозную терапию и остановить развитие заболевания.

В августе 2021 года в «Кардиоклинике» было установлено инновационное оборудование и начало работать обновленное отделение Рентгенохирургических методов исследования. Новая ангиографическая система обеспечивает низкую рентгеновскую нагрузку на пациента и хирурга, а пациенты со сниженной почечной функцией могут пройти исследование с минимальным количеством контрастного вещества. Это делает коронарографию безопасным методом визуализации коронарных артерий.

- Кстати, лечиться в частных клиниках пациенты могут совершенно бесплатно - в рамках ОМС. Это касается высокотехнологичной помощи - коронографии, ангиопластики, стентирования и установки кардиостимуляторов. «Кардиоклиника» в систему обязательного медицинского страхования входит и готова принимать пациентов по квотам.

«Кардиоклиника» - единственная частная клиника, располагающая собственной рентген-операционной. Фото: АО «Кардиоклиника».

КСТАТИ

После ковида - ходить и дышать

Пандемия стала настоящим испытанием и для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и для врачей. Частным клиникам в это время пришлось проявить максимальную гибкость.

- Поскольку основная часть наших пациентов - экстренные, во время пандемии мы не переставали работать. Но каждый день приходилось вводить какие-либо новые правила или ограничения. Мы сразу закупили экспресс-тесты на коронавирус и проводили их каждому прибывающему пациенту. Кроме этого, изменили логистику и отделили томограф от стационара. В итоге, когда многие стационары закрывались из-за инфекции, нам удалось сохранить активность и принимать пациентов, - вспоминает Екатерина Борисова.

Сейчас неопределенности стало меньше, врачи научились лечить коронавирусную инфекцию у пациентов с болезнями сердца и сосудов. Но появилась другая проблема - осложнения после «ковида». Одно из неприятных последствий перенесенной инфекции - одышка.

- Она может быть вызвана как сохраняющимся фиброзом легких, так и осложнениями, связанными с сердцем. Чтобы разобраться в причинах недомогания, нужен комплексный подход - консультация кардиологов, пульмонологов, обследование на КТ, - говорит Екатерина Борисова.

Если обследование серьезных проблем со здоровьем не выявило, восстановиться можно и самостоятельно. Для этого врачи советуют больше ходить - не менее 5 км в день, и активно дышать. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы прийти в норму и справиться с осложнениями коронавируса.