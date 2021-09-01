Юлия Барановская: У людей должна быть возможность рассказать о проблемах

Одна из мамочек - Анна Иванова (слева от Юлии) - не смогла приехать на встречу, поэтому телеведущая отправилась к ней сама. Фото: Полина ШАНДРАК

Юлия Барановская - наглядный пример того, как, оказавшись одной с тремя маленькими детьми, пережив предательство мужа, можно не отчаяться, а собрать волю в кулак и изменить жизнь к лучшему! Глядя сейчас на успешную, самодостаточную и красивую телеведущую, забываешь о том, с чем ей пришлось столкнуться. Однако Барановская давно никому ничего не доказывает. Вместо этого она помогает другим - вместе с партией «Новые люди».

Народ подскажет, как лучше

В Петербурге Юлия бывает часто, но на этот раз приехала с особой миссией - для встречи с многодетными семьями, которую организовали партия «Новые люди» и основательница благотворительного фонда Екатерина Машкова. О насущных проблемах говорили в теплой обстановке: за большим столом с горячим чаем и угощениями.

Многодетная мама Лолитта Алтыбармакян рассказала, что из-за долгов не может забрать из Абхазии своих детей, которые гостят у бабушки. Отец не может отправиться за ребятами, а приставы навстречу Лолитте не идут.

Нигорхан Салиева о своей жизни говорит со слезами на глазах. Четверо маленьких детей, с мужем развелась. Семья едва сводит концы с концами, но даже судебные приставы не могут повлиять на отца, который не платит алименты. При этом и справку о том, что он не помогает, не дают, а без нее получить другие выплаты невозможно. Барановская отметила, что такие встречи помогают ей и партии формулировать новые решения, в том числе законодательные. Из частных проблем рождаются предложения по тому, как улучшить социальную сферу. Но, сидя в кабинетах, об этих проблемах не узнаешь.

- Я всегда говорю, что сложно рассмотреть какой-то закон, придумать какое-то правило, не зная ситуации. Поэтому стараюсь лично общаться с людьми: они знают, что им нужно, и подсказывают, как сделать правильно. У людей должна быть возможность рассказать о проблемах, о которых многие даже не задумываются, - подчеркнула телеведущая.

А вот многодетные отцы сразу предложили поправить российское законодательство: сохранить статус многодетной семьи, пока дети учатся в университете. Ведь сейчас, когда старшему ребенку исполняется 18 лет, семья моментально лишается льгот. А проблем и забот от этого не становится меньше…

- Как многодетная мама, я понимаю, про что это. Действительно, пока ребенок остается в семье на попечении родителей, несмотря на то что он поступил в высшее учебное заведение или техникум, он все равно живет с родителями. Получается, семья моментально теряет этот статус. Мне кажется, действительно нужно пересмотреть эту ситуацию, - отметила Барановская.

На вопросы активистов «Новых людей» Барановская отвечала откровенно и рассказывала истории из своей жизни. Фото: Полина ШАНДРАК

Вшестером на двух диванах

Непростая история и у Анны Ивановой. Эта многодетная мама не смогла приехать на встречу, поэтому Юлия взяла подарки и поехала к ней сама.

Анна Иванова - сирота, выросла в детском доме. Мечтала о большой семье и создала ее. Сейчас у женщины четверо сыновей и дочь! Но, увы, Анна воспитывает их одна. Устроиться на работу не получается - некому сидеть с ребятами. Полгода назад, когда Анна ушла на подработку, в ее квартире случился пожар. После этого семье пришлось переехать в «соци- альную» коммуналку в Павловске. Комфортных условий для проживания там нет: спать приходится вшестером на двух диванах. На ремонт сгоревшей квартиры не хватает денег.

- Думаю, можно обратиться в строительные фирмы, к меценатам, - предложила Барановская.

Однако, по ее словам, подобным семьям нужна помощь и в других, не только материальных, вопросах.

- Эта семья нуждается в большом социальном пакете. Я понимаю, как так вышло: это такой круговорот воды в природе. Анна выросла в детском доме, у нее нет навыков материнства. Но она старается, я вижу, что она любит своих малышей, просто ей нужно помочь, выбраться из трудной ситуации, - отметила телеведущая.

Стоять на двух ногах

Не менее душевной получилась встреча телеведущей с активистами партии «Новые люди». Ребята спрашивали о страхе публичных выступлений, недоверии россиян к политическим партиям, и, конечно, об отношениях с родителями. Барановская сразу сказала, что на все вопросы ответит откровенно, и действительно щедро делилась личным опытом.

- Очень здорово на планете Земля стоять двумя ногами. Одна нога - папа, вторая - мама. Это не говорит о том, что вам нужно 24 часа в сутки разговаривать с ними, делать все, что они говорят. Это про ощущения, что у тебя есть родители, - отметила Юлия.

Она рассказала, что ее родители развелись, когда ей было десять лет. А еще через два года отец перестал с ней общаться: его новая женщина была против. Восстановить отношения удалось не так давно.

Прошли годы, и мне почему-то очень захотелось увидеть своего папу в Москве на 1 сентября у детей на линейке. Он прилетел 30 августа. У меня был полный дом: бабушка с дедушкой приехали, дети. Такого никогда не было. И у меня было ощущение, что я на двух ногах, - вспоминает Юлия. - Именно в тот день я узнала, что Андрей Аршавин женился. Раньше думала: когда услышу эту фразу - просто сдохну. Но в итоге не проронила ни слезинки.

После встречи Юлия призналась, что ей было очень интересно и комфортно общаться с молодежью.

- У этого поколения есть чему поучиться, - отметила Барановская. - Я и у своих детей постоянно чему-то учусь.