Звездное 1 сентября. Рассказываем, в какие школы ходят дети Малафеева, Клявера, Барановской и Грачевой

Звезды поспешили исполнить родительский долг в первое сентября. Фото: соцсети

После яркого и насыщенного лета звезды со спокойной душой проводили своих наследников в школу. Петербургские знаменитости уже хвастаются в соцсетях первыми фотографиями с линеек. Некоторые артисты радуются, а кому-то из-из представителей шоу-бизнеса становится дурно от предстоявших забот.

Вот, например, большая семья Вячеслава Малафеевых вместе с бывшим вратарем «Зенита» красовались у школьного крыльца в Петербурге. В школу у футболиста ходят младший сын Алекс, который нынче второклассник, и средний - Максим. В этом году парень идет в девятый.

Семья Семаков почти в полном составе (без старшей дочери) отправилась на праздник. Фото: соцсети

Воспитанием детей в семье Малафеева занимается супруга Екатерина. Она и готовила мальчишек к школе. Жена футболиста поделилась совместным фото с 1 сентября, под которым поделилась о тяжелой родительской ноше.

- Закончилась халява диванная и интернет-зависимость. Привет, ранние подъемы, перекусы машинные и уроки до посинения разума. Всем суперского учебного года, берегите себя и детей. Помните, нервные клетки не восстанавливаются, - написала она в Instagram.

В подмосковную частную школу пошел сын Дениса Клявера. В этом году Даниэль перешел во второй. У наследника певца небольшой класс, - всего шесть мальчиков и одна девочка. Клявер даже шутит, что среди одноклассников начнется конкуренция за внимание единственной дамы.

Денис Клявер с женой и сыном второклассником. Фото: соцсети

Певец проводил за руку сына до самого класса, а сам остался за дверью. В этот момент на Клявера нахлынула ностальгия.

- Никогда не забуду, когда мой папа (народный артист Илья Олейников, – прим.Авт.) возвращался с гастролей, приходил в школу. Он приоткрывал дверь класса и подглядывал за мной. Также, как и я сейчас, - поделился воспоминаниями бывший солист группы «Чай вдвоем».

Дети Алексея Учителя и Юлии Пересильд мечтают пойти по стопам звездных родителей. Фото: соцсети

Флешмоб фотографий с первосентябрьской линейки продолжила и Юлия Пересильд. Актриса провожает в школу дочерей от режиссера Алексея Учителя, которому накануне исполнилось 70 лет. 12-летнюю Анну и 8-летнюю Марию сопровождала только мама.

- Космос - это хорошо, но первое сентября никто не отменял. Дорогие родители! Учителя! И любимые дети, с почином! - подписала фотографию в соцсетях Пересильд.

В интервью «Комсомолке» Алексей Учитель рассказал о своих дочерях. Младшая Маша, которая сыграла в его фильме «Цой» сына лидера группы «Кино», мечтает пойти по стопам знаменитого отца и уже делает первые попытки снять свой фильм. А вот Маша берет пример с матери и пробует себя в актерстве.

Дети Барановской и Аршавина учатся в элитной гимназии. Фото: соцсети

В мир знаний отправила ребятишек и Юлия Барановская. Ее общие дети с футболистом Андреем Аршавиным ходят в элитную гимназию имени Примакова в Москве: Яна - в седьмой класс, а Арсений во второй. Отца на линейке не было.

- Каждый год первого сентября думаю о том, как быстро летит время, кажется ещё вчера сама с бантами на голове и цветами в руках шла в школу, - рассуждает звездная мама.

Кстати, обучение обоих детей Барановской обходится недешево. За один год посещения учебного заведения приходится платить по 800 тысяч за каждого ребенка. К слову, в этой гимназии воспитывают и других звездных детей. В первый класс туда пошла дочь певицы Кэти Топурия, старшенькая телеведущей Ксении Бородиной, Зары.

Маргарита Грачева отправила в школу двоих сыновей. Фото соцсети

Двое сыновей Маргариты Грачевой, женщины, которой ревнивый муж отрубил часть руки, сядут за парты в обычной государственной школе Петербурга. Старший мальчик телеведущей в этом году пошел во второй класс, а для среднего это первая линейка в жизни!

Напомним, в Петербург Грачева перебралась из Москвы год назад вместе с новым супругом, а в конце августа в семье произошло пополнение. У Маргариты родился третий сын. Он, кстати, тоже провожал старших братиков в школу, только все время спал в коляске.