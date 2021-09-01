Невозможное возможно: Петр Великий лично поздравил первокурсников петербургского вуза

Двери вуза вновь открылись для студентов. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Для студентов, лишь вступивших на путь знаний в вузе, первое сентября – самый настоящий праздник. Как говорится, как начнёшь учебный год, так его и проведёшь! В СПбУТУиЭ придерживаются такого же мнения, поэтому коллектив университета ежегодно делает первый день нового учебного года ярким и запоминающимся, благодаря чему учащиеся чувствуют колоссальную поддержку со стороны учебного заведения.

Ректор университета Олег Смешко открыл церемонию посвящения в студенты.

- От всей души поздравляю вас с Днем знаний! Это всегда волнующее событие для студентов, аспирантов, преподавателей, - торжественно объявил ректор. - Я искренне рад тому, что этот день мы встречаем с вами в СПбУТУиЭ. Вам выпало счастье учиться в Санкт-Петербурге. Наш любимый город с радостью откроет двери музеев, театров и концертных залов для вашего всестороннего развития. Уверен, нас ждет насыщенный разнообразными событиями, интересный, полный успехов и свершений новый учебный год.

Каждый год новобранцев и старшекурсников поздравляют члены правительства, Законодательного собрания Петербурга, лидеры фракций Госдумы, ученые Российской академии наук, артисты, музыканты, спортсмены, именитые жители города.

30​ - летняя традиция вуза-праздновать День знаний в торжественной обстановке. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

В этом же году всех ждал настоящий сюрприз - напутствие от основателя города на Неве. Как это возможно? В век технологий и не такое «волшебство» можно сотворить. Так как пандемия внесла свои коррективы в привычный ритм жизни петербуржцев, то и СПбУТУиЭ не стал исключением, сумев быстро и грамотно подстроиться. Чтобы уберечь здоровье первокурсников, День знаний провели в режиме онлайн. Посвящение в студенты провели на сайте университета, в официальной группе вуза в социальной сети ВКонтакте и на университетском канале Youtube.

- Вы сделали судьбоносный выбор. Это поворот в вашей судьбе. Будьте доверчивы к судьбе. Это правильный выбор! - объявил почетный профессор университета, известный лингвист, академик РАН Николай Казанский.

Несмотря на то, что праздник по большей части был виртуальным, это не убавило его уникальности и красочности для зрителей! В интерактивном шоу для ребят участвовали: барабанщики DRUMTIME и лауреат международных конкурсов - ансамбль «БИС-КВИТ». А главной изюминкой стал визит в университет самого Петра Великого. Именно он возглавил университетскую Ассамблею в этом году.

Главная фишка Дня знаний в этом году - экскурсия по университету во главе с Петром Великим. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Студентов поприветствовали не только политики, научные деятели, бизнесмены, но и телеведущие, генеральный директор Государственной академической капеллы Петербурга Ольга Хомова, спортсмены баскетбольного клуба «Зенит», хоккеист «СКА» Антон Белов и другие гости.

- По-хорошему завидую всем вам, - высказался губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Высшее образование – это не только диплом, который открывает множество дорог, принадлежность к кругу профессионалов, но и хорошая дружба на годы, социальное развитие личности. Это возможность искать, творить, делать первые настоящие шаги в новой жизни.

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики – это отличный старт для получения будущей профессии. Это один из самых крупных негосударственных вузов Северо-Запада России, осуществляющий свою деятельность под научно-методическим руководством Российской академии наук.

Университет успешно использует систему непрерывного образования: реализует более 90 программам среднего профессионального образования (колледж), бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и дополнительного образования. В среднем в вузе получают свои знания и профессиональные навыки более 10 000 учащихся со всех уголков России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Университет живет в соответствии с современными реалиями и активно применяет дистанционное обучение.

Кстати, СПбУТУиЭ стал одним из первых в Петербурге университетов, кто сумел оперативно освоить онлайн-обучение. Благодаря богатому интерактивному опыту в виртуальном пространстве торжество в День знаний университет закончил экскурсией по вузу. Первокурсники смогли «прогуляться» по нему, не выходя из дома.

Живая фигура Петра Великого возвышается над родным Санкт-Петербургом. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

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Вот уже 20 лет СПбУТУиЭ принимает плодотворное участие в реализации Президентской программы подготовки управленческих кадров, дружит c топовыми международными университетами, помогая студентам получить второй диплом по международным программам, и организует семестровые стажировки за рубежом.