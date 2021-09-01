Звезда сериала «Татьянин день» Валентина Панина: «В прошлой жизни я была цыганкой»

Валентина Панина родилась в Омске в 1946 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

Заслуженную артистку России Валентину Панину мы помним по таким культовым фильмам, как «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», сериалам «Татьянин день», «Челночницы» и многим другим. В эфире Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге на волне 92.0 FM актриса рассказала о детстве, театре, и предстоящей премьере антрепризного спектакля «Давайте чокнемся, а я выпью!».

«КОГДА ЕСТЬ ДЕЛО – НЕ ЧУВСТВУЕШЬ ВОЗРАСТА»

- Прекрасно выглядите, Валентина Викторовна. Это так приятно и здорово. В нашей стране, где женщин за 60 практически не существует. А если существуют, то им говорят: «Бабушка, вы не могли бы…»

- А, Татьяна Львовна Пилецкая?

- О, да! В чем же секрет этой вечной молодости?

- Александр Розенбаум на одном из своих концертов сказал: «Возраст – это состояние души, несовпадающее с телом иногда».

- Но у вас, судя по всему, совпадает.

- Совпадает, когда есть дело. Я полгода вылежала в карантине и разных своих состояниях. Но когда встречаюсь с людьми или с ситуациями, которые мне интересны, я оживаю. Только тогда не чувствую возраста, не знаю сколько мне лет. Не важно вообще становится. Валя - вперед! Долгое время не хватало работы, я уже сама придумывала себе какие-то занятия.

- Вы сейчас репетируете пьесу Надежды Птушкиной «Пока она умирала». Очень мрачное название.

- Мы его изменили, потому что оно не кассовое, а это же антреприза. Назвали так: «Давайте чокнемся, а я выпью!» Я отодвинула от себя мрачность этой темы сразу, потому что, во-первых, по жанру это комедия-праздник, во-вторых, режиссер Михаил Славский вспомнил обо мне и позвал в проект, за что я очень ему благодарна.

- Но ведь это же комедия про умирающую женщину?!

- Нет, это скорее история про возрождение, или даже про воскрешение героини. Я люблю актерское творчество за поиски внутренней радости. Верю, что существует нечто, нам невидимое и неизвестное, с чем можно общаться. Я только недавно осознала, что кого бы ты не играл хорошего персонажа или самого дьявола, существует сверхзадача по Станиславскому –спасай всех, не убий, душу свою береги. То есть 10 заповедей выполняй- вот твоя сверхзадача. У меня до сих мурашки после этого осознания.

Валентину Панину мы знаем по таким культовым фильмам, как «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», сериалам «Татьянин день», «Челночницы» и другим. Фото: кадр из фильма

«В ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ Я БЫЛА ЦЫГАНКОЙ»

- Константин Станиславский, думаю, сейчас тоже мурашами пошел, потому что не догадывался о такой трактовке. То есть антреприза для вас не менее серьезное дело, чем работа в театре?

- Конечно, это очень ответственно. На антрепризу идут люди, которые редко ходят в театр. И они должны получить удовольствие от увиденного, что-то открыть для себя новое. Мы такие интересные вещи находим в процессе репетиций, это доставляет наслаждение всем нам. (В спектакле также заняты заслуженная артистка России Зоя Буряк, актеры театра и кино Андрей Зайцев и Софья Горелик, - прим. редакции). А я просто сейчас пребываю в состоянии счастья.

- А когда премьера?

- 15 сентября на Малой сцене Дворца культуры «Выборгский». А потом мы вроде как поедем на гастроли в Прибалтику.

- Забытое ощущение гастролей. Но будем надеется, что все восстановится и гастроли продолжаться.

- Мне иногда кажется, что в прошлой жизни я была цыганкой. Мне так нравится перемещаться. С гастролями мне довелось изъездить до Острова Беринга весь Советский Союз. И в Америке мы, приземлившись в Нью-Йорке, проехали со спектаклем нашего театра «Страсти по дивану» все побережье. Эта пьеса и сейчас идет на Малой сцене Комиссаржевки. Путешествия позволяют осмыслить мир. Понять, как мы люди нужны друг другу, как мы похожи.

«СОВЕСТЬ – ЭТО БОГ В ТЕБЕ»

- 10 сентября открывается сезон в Театре Комиссаржевской, вы как-то внутренне уже готовитесь?

- Всегда готов! Я люблю этот театр.

- Вы ведь служили и в Александринке, и в «Балтийском доме», теперь вот здесь…

- Бог троицу любит.

- А где самый лучший буфет?

- Дело в том, что я вегетарианка уже более 10 лет.

- Почему, что случилось?

- Однажды меня позвали в Индию с большой интересной компанией. И я, конечно, с радостью согласилась. Как в Индии можно одной находится, не знаешь, куда пойти. Но до поездки мне задали вопрос: «Зачем вам Индия?» И я вдруг вспомнила, что в детстве, как только себя осознала, все время думала, кто я и зачем? И с бабушкой постоянно спорила: «Бабуля, ну какой бог, вон спутник запустили». А она мне: «Валечка, у тебя совесть есть?». «Не знаю», - говорю. «Совесть - это бог в тебе, это часть его». Я, конечно, ее выслушала, но вспомнила о том разговоре только недавно. А тогда я выходила в северный двор города Омска, где родилась и говорила куда-то в небо: «Товарищи инопланетяне, я готова рассказать вам про человечество, что я знаю. Вы можете меня взять и пообщаться, только чтобы не очень больно было».

- Хорошо же мы подошли к ответу про вегетарианство!

- Да, и когда мы приехали в Индию, в этот другой, противоречивый, но прекрасный мир, на одной из экскурсий к нам вышла корова. Она была светло-серой с миндалевидными глазами. Стояла и смотрела. И вот она своим взглядом сказала мне все, чего раньше я не понимала. Я, конечно, ку-ку немного, но мясо есть я перестала и до сих пор не хочется. Вы будите смеяться, но ко мне муха иногда залетит…

- Не можете убить?

- Не могу, стараюсь прогнать за пределы квартиры. Все живое связано в этом странном миропорядке.

Валентина Викторовна с 1988-го работает в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской. Фото: Артем КИЛЬКИН

«РАЗНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОМОГАЮТ ПОНЯТЬ СВОЮ»

- Скажите, как вы из Омска попали в Петербург?

- Здесь в Петербурге, в Союзе театральных деятелей устраивалось посвящение в артисты, всех, кто в 1968 году набирали в театры. Я тогда закончила Щепкинское училище в Москве и намеревалась попасть в Театр им. Пушкина (ныне Александрина, - прим. редакции). Приехала на посвящение с гитарой, решила, что спою романс. Кто-то из ребят попросил у меня гитару, пока все готовились. А когда вышла на сцену, поняла, что инструмент не играет. От безысходности стала делать вид, что играю и запела. И вижу, как в конце зала звукооператор мечется, ищет, что подключить, почему инструмента не слышно. Я спела, мне поаплодировали, но я решила, что это мой провал. Но вечером мне позвонила Зоя Васильевна Давыдова с Ленинградского радио и предложила работу. В Александринку меня тоже приняли.

- Чем интересуетесь в жизни?

- Всем интересуюсь, хочется быть в курсе происходящего, правда, телевизор я не смотрю. Но, если мне что-то надо узнать, захожу в интернет и узнаю. Мне нравятся разные точки зрения, потому что это помогает мне понять свою.

СПРАВКА«КП»

Валентина Панина родилась в Омске в 1946 году. С родителями объездила всю страну, так как отец был военным врачом, мама - учительницей. Везде посещала музыкальную школу и в драмкружок. Сперва поступила в педагогический вуз, а после второго курса за компанию с подружками поехала в Москву поступать в театральный. Прошла в Щепкинское училище. После окончания не приняла ни одного приглашения московских театров, а отправилась в Ленинград на просмотр в театр имени Пушкина, где и прослужила с 1968 по 1984. Затем перешла в Ленинградский Ленком (Театр «Балтийский дом», с 1988-го работает в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской. Сотрудничает с Театром «За Черной речкой» и «Приютом комедианта». Фильмография актрисы насчитывает около 80-ти ролей. Три раза была замужем. Имеет дочь от первого брака. Наталья Панина тоже актриса.