Причины смерти гитариста группы «Зоопарк» Александра Храбунова. Из-за чего музыкант умер в 61 год

1 сентября 2021 года в возрасте 61 года умер бывший участник культовой группы «Зоопарк» Александр Храбунов.

В Санкт-Петербурге 1 сентября 2021 года в возрасте 61 года умер бывший участник культовой группы «Зоопарк» Александр Храбунов. Музыкальный продюсер и звукорежиссер Андрей Тропилло назвал причины смерти гитариста группы «Зоопарк» Александра Храбунова.

- Он болел семь лет семь, наверное, не меньше, у него была онкология, - признался «Комсомолке» Тропилло. – Не могу сказать, чего именно рак – говорят, что желудка. Но он сам никогда не рассказывал, ни на что не жаловался. Он же из Карелии, крутой закваски. Знаете, как Майк Науменко (лидер группы «Зоопарк», - прим.Ред.) про него говорил? «У меня в группе есть один русский и один еврей. И это один и тот же человек».

По словам Андрея Тропилло, Храбунов долго лечился: прошел несколько курсов химиотерапии, пережил по меньшей мере одну серьезную операцию. Незадолго до смерти музыкант лежал в Мариинской больнице – его выписали оттуда буквально несколько дней назад, после того, как лечение не принесло никаких результатов, провести последние дни в кругу семьи. При этом Храбунов, даже когда болезнь перешла в тяжелую стадию, не изменял себе: занимался подводной охотой, регулярно таскал из рек и озер щук и раздавал их друзьям. И, конечно, играл – в последний раз он выступал на публике 21 марта, в юбилей Андрея Тропилло.

- У него совершенно особенное было мышление, - признается сам продюсер. – Нездешнее какое-то. Я воспитал десятки музыкантов и могу вам с уверенностью заявить: такого, как Саша Храбунов, не было и нет. Из наших его ни с кем нельзя сравнить. Из зарубежных – разве что с Френком Заппой (легендарный американский композитор, музыкант-экспериментатор и мультиинструменталист – прим.ред.). Да и то я так сразу не скажу, кто из них был круче.

У Александра Храбунова остались жена и дочь. В среду, 1 сентября, в Санкт-Петербурге пройдет рок-концерт – изначально он был посвящен памяти Майка Науменко, скончавшегося 27 августа 1991 года, теперь друзья и близкие планируют также посвятить его памяти Храбунова.

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» приносит искренние соболезнования родным и близким Александра Храбунова.