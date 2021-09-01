Линейка для одного. Как в поселке Селиваново Ленобласти в первый класс школы пошла единственная ученица

Вероника Шишина из Ленобласти - уникальная первоклашка. В своем классе она единственная ученица. Фото: Артем КИЛЬКИН

Маленькой Веронике Шишиной на линейке в школе поселка Селиваново – особое внимание. Старшеклассники читают ей стихи, ей дарят шарики и букеты. В какой-то момент их становится так много, что девочка пропадает из виду – только торчит прямо из цветов пунцовый от смущения кончик носа. Это все, конечно, неспроста. Вероника – единственная в этом году первоклассница.

Раньше в селивановской школе училось 200 детей. Сейчас – всего 47. Самый большой класс – шестой, там целых 12 учеников. Самым маленьким до этого года был девятый.

В селивановской школе учится всего 47 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

- У нас поселок вырос вокруг торфяного завода, - рассказал «КП» в Петербурге» Николай Петров. Он – глава Селивановского муниципального образования и по совместительству – учитель физкультуры. Сначала решает вопросы в администрации, потом едет сюда – готовить учебную программу и подкручивать-подмазывать спортивный инвентарь, которому недавно стукнуло сорок лет. – Раньше сюда много молодежи приезжало. Хорошее было место, востребованное. В восьмидесятых на заводе платили по тысяче рублей в месяц, за два года на машину можно было накопить. Узкоколейка своя была, с рельсами из немецкой еще, трофейной стали.

Потом, в перестройку, завод захирел и загнулся, а вместе с ним стал хиреть и поселок. А вот школа на удивление держится, хотя и работает здесь всего одиннадцать учителей – десять «своих» и один, который преподает английский – «приезжий». Зато осталась оранжерея с апельсиновым деревом, а на столе в директорском кабинете стоит вазочка со спелыми яблоками, набранными тут же, на пришкольном участке. Районная администрация давно уже хочет школу закрыть – в целях, так сказать, оптимизации. Но пока не может – родители против.

- Можно было, конечно, в другую школу пойти, где ребят в младших классах побольше, но решила, что так будет удобнее, - объясняет мама единственной первоклассницы Вера Шишина. – В другие школы надо на автобусе ездить, это значит вставать ни свет ни заря. А потом – уроки у нее заканчиваются в полдень, а обратный рейс только в четыре. А здесь – дорогу перешел и уже дома.

В первый класс малышку привели мама, брат и сестра. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока мы общаемся с мамой, Вероника сидит за партой. Лицо предельно серьезное, голосок тихий-тихий. Ей сегодня все в новинку и, видимо, даже немножко страшно – благо, что в той же школе, только в старшей параллели, учится сестра.

- Вероника, как твой первый день в школе, что нравится здесь?

- Нравятся горки, спортивный зал... Я вообще люблю прыгать и бегать.

- То есть ты спорт любишь?

- Да. У меня и брат, и сестра спортивные.

Почетная миссия - дать первый звонок - также досталась Веронике. Фото: Артем КИЛЬКИН

- То есть физкультура будет твоим любимым уроком. А когда вырастешь, кем станешь, думала уже?

- Не думала еще. Но, наверное, врачом. Буду лечить маму, брата и сестер.

- Говорят, ты сильно волновалась перед линейкой. Почему?

- Ну, да. Потому что в школе много народа. Но если что у меня тут учится подружка. И сестра.

- Твоя группа поддержки, да?

- Да.

Учиться Вероника будет вместе со вторым классом, по смешанной программе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Конечно, статус малокомплектной школы накладывает свои ограничения. Учиться Вероника будет вместе со вторым классом, по смешанной программе. Пятнадцать минут от урока учитель будет уделять ей, пятнадцать – второклассникам и так по кругу, от звонка и до звонка на перемену. Тяжеловато, непривычно, но никуда не денешься – такой регламент. Ну а в следующем году школа рассчитывает на большое по здешним меркам прибавление: подрастает дошкольная группа, а это – целых пять первоклассников.