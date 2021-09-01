Все лучшее - детям: с какими гаджетами пошли в школу юные петербуржцы. Фото: freepik.com.

В этом году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в школу пойдут более 715 тыс. детей. Помимо рюкзаков, учебников и тетрадей, многие из них взяли с собой новые гаджеты. В МегаФоне проанализировали продажи смартфонов и аксессуаров в интернет-магазине и салонах компании и выяснили, что чаще всего это были смартфоны бренда Samsung и смарт-браслеты.

Традиционно накануне 1 сентября родители покупают смартфоны и другие технические гаджеты для своих детей. И если в прошлом году школьники Петербурга и Ленинградской области предпочитали более бюджетные модели, то в этом году стоимость телефонов заметно выросла. При этом количество приобретенных в августе гаджетов осталось на уровне 2020 года.

Топ смартфонов региона в новом учебно-деловом сезоне 2021 года:

– лидер рейтинга корейский Samsung – его выбрали порядка 34% покупателей;

– вторую строчку занимает китайский производитель Xiaomi – на него приходится около 28% продаж;

– на третьем месте также бренд из Поднебесной Realme – смартфоны этой марки занимают 11% в общем объеме продаж смартфонов.

Чаще всего покупатели выбирали модели средней ценовой категории стоимостью от 7 000 до 12 000 рублей, а топ-5 выглядит так:

Samsung Galaxy A12;

Xiaomi Redmi 9;

Xiaomi Redmi 9A;

Xiaomi Redmi Note 9;

SamsungGalaxy А02.

При покупке чаще всего обращают внимание на возможность установки нескольких SIM-карт, наличие двух–трех камер, большой объем памяти, громкий динамик, размер дисплея и емкость аккумулятора.

Помимо смартфонов популярностью у покупателей в преддверии Дня знаний пользовались смарт-браслеты, умные и детские часы, планшеты и компьютерные мыши.

Также родители не забывали и о защите девайсов: самыми продаваемыми аксессуарами в августе стали специальные пленки и стекла, помогающие продлить срок службы смартфонов. По сравнению с прошлым годом их востребованность выросла на 40 %.

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