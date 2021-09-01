Более 2,6 миллионов туристов посетили Санкт-Петербург с начала года

Всего за первое полугодие город на Неве уже принял более 2,6 миллионов гостей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по развитию туризма в Петербурге подвел предварительные итоги летнего сезона. По сравнению с прошлым годом, когда практически все границы были закрыты, а соотечественники боялись путешествовать из-за новой болезни, ситуация стала лучше.

- Количество гостей к сентябрю увеличилось в два с половиной раза, - рассказали в Смольном.

Всего за первое полугодие город на Неве уже принял более 2,6 миллионов гостей. Если тенденция сохранится, то к концу года рассчитывают выйти на 7 миллионов. До пандемии этот показатель был намного больше – 9,5 миллионов туристов в год. Это не удивительно, ведь примерно половина гостей приезжала к нам из других стран.

- Если описывать петербургского туриста этого года, то чаще всего, наверное, это был москвич, который живет в отеле и ходит по ресторанам, - рассказала «КП» председатель правления лиги туроператоров Елена Сергеева.

В Комитете по развитию туризма подтверждают: самым популярным авиамаршрутом этого лета в России стал самолет из Москвы в Сочи, а вот рейсы из столицы в Петербург оказались на втором месте - на их долю пришлось 11,5 процента от общего числа перелетов. Зато самым востребованными поездами оказались составы из Белокаменной в город на Неве.

- Петербург лишь немного уступил Сочи в рейтинге, который составили на основе расходов туристов. Так средний чек за одну покупку в нашем городе составил - 1415 рублей. В Сочи - 1437, в Калининграде - 1291 в Анапе - 1171, Геленджике - 1002, а в Туапсе - 809 рублей, - рассказали в Комитете.

Рейсы из столицы в Петербург оказались на втором месте по популярности. Фото: Артем КИЛЬКИН

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Президент Федерации ресторанов и отельеров по Северо-Западу Леонид ГАРБАР: «Иностранцы оставляли больше денег»

- Конечно, ситуация сейчас лучше, чем в 2020 году, когда не работало вообще ничего. Но у нас восстановился только внутренний туризм. А наши путешественники, увы, не так платежеспособны, как иностранцы. Поэтому популярностью пользуются двух- трехзвездочные отели. Больше всего туристов приезжают из регионов, с которыми у нас хорошо развито транспортное сообщение, а это по большому счету только Москва. К слову, гости из столицы оставляют у нас больше всего денег. Получается, что среднестатистический турист - это москвич, приехавший на выходные и праздношатающийся по ресторанам, тогда как гости из регионов предпочитают столовые эконом-класса. Также гости из столицы предпочитают альтернативные музеи, вроде музея хлеба.