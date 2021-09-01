«Горжусь им»: Директор школы вступилась за ученика, который поправил Путина

Школьник тактично поправил президента Фото: скрин трансляции

Поправить президента может не каждый. Тем более, если вы обычный школьник из обычной Воркуты. Но 17-летнему Никанору Толстых это удалось. Ученик школы № 35 слушал лекцию Владимира Путина на открытом уроке в рамках марафона общества «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке. Глава государства говорил об истории, когда Никанор заметил небольшую оговорку в речи президента.

- Чего Петр I Семилетнюю войну учинил? Причем со шведами там семь лет воевал, - говорил президент Владимир Путин.

Президент поблагодарил школьника за "поправочку" Фото: скрин трансляции

Дослушав главу государства, Никанор показал, что хотел бы взять слово. Владимир Путин, заметив это, уточнил: «Вы хотели что-то сказать...»

- Не сочтите за мою как бы… В общем, это не Семилетняя, а Северная война. Она длилась с 1700 по 1721 года. Раз у нас урок истории, хотел бы рассказать другим. То есть, 21 года длилась война с одной из совершенных морских держав. Это очень серьезно. И раз Владимир Владимирович сказал про Полтавскую битву, мы проиграли четыре раза и на пятый выиграли, - уточнил школьник.

- Да-да-да, - улыбнулся Путин. - Это Северная война, спасибо за поправочку. Но мы первый раз проиграли под Нарвой, а выиграли под Полтавой, - добавил президент.

Школьник уже не первый раз становится героем новостей Фото: СОЦСЕТИ

Никанор после трансляции общения с президентом мигом стал героем федеральных СМИ и соцсетей. В Сети даже появилась информация, что директор школы, в которой учится парень, якобы его отчитала за то, что он поправил президента. Однако сама женщина уточнила spb.kp.ru, что журналисты неправильно интерпретировали ее слова.

- Вы знаете, я бы не хотела общаться больше с журналистами, - грустно вздохнула директор школы № 35 из Воркуты Юлия Рябцева в разговоре с корреспондентом spb.kp.ru. – Потому что определенные комментарии, которые я давала, представили с несколько иным посылом в Интернете. А я очень горжусь нашим президентом школы (Никанор занимает эту должность – прим.ред.). И все!

- Вы не отчитывали Никанора?

- Я его не видела сегодня после этого, не общалась с ним после того, как он общался с президентом.

- Если вы гордитесь им, почему не можете рассказать про своего ученика?

- Вы извините, но я теперь воздерживаюсь от комментариев. Я устала, честное слово. Дайте мне почувствовать праздник. 1 сентября, у меня собственные дети, семья и завтра уроки. Да, я горжусь им. Но в сегодняшних условиях я уже ничего не буду говорить.

Никанор лидер регионального патриотического движения школьников Фото: СОЦСЕТИ

Сам же Никанор после того, как журналисты превратили случившееся в скандал, решил тоже избегать прессу. Школьник отключил телефон, а в соцсетях все сообщения игнорирует.

К слову, Никанор не только одаренный ученик, но и человек с активной жизненной позиции. Парень работает волонтером, является лидером военно-патриотического направления Российского движения школьников Коми. Ранее он даже выиграл конкурс, благодаря которому его отправили в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

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