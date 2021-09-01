«Стране нужны новые Пушкины»: в Ольгино после ремонта открылась международная гимназия

Ректор СПбГУП, профессор Александр Запесоцкий. Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

С огромными букетами цветов в руках и улыбками на лицах школьники Петербурга 1 сентября отправились на торжественные линейки. Для них свои двери распахнули 687 школ, восемь из которых - новые. Приморский район города тоже порадовал ребят обновлениями. Университетская гимназия «Ольгино» после ремонта открыла на своей базе образовательный комплекс. В нем смогут обучаться дети с восьмого по одиннадцатый классы.

- В этом году в гимназию пришли 82 старшеклассника. В прошлом году их было только 30. Всего у нас смогут обучаться 450 детей. Триста мест мы оставляем для ребят из регионов. Их в гимназию будут направлять профсоюзные организации. Места достанутся тем школьникам, родители которых внесли большой вклад в развитие профсоюзов России, - отмечает ректор СПбГУП, профессор Александр Запесоцкий. - Оставшиеся 150 мест займут городские ребята, они будут учиться в условиях полупансиона.

Университетская гимназия «Ольгино» после ремонта открыла на своей базе образовательный комплекс. Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

В честь открытия в гимназии прошел настоящий праздник. На нем собрались нарядные ученики, для кого-то из них это последняя школьная линейка - бесценный шанс поблистать в белых блузках с заплетенными косичками. Впереди университет. Поздравить ребят пришли заслуженные гости: представители крупных изданий, государственных органов, деятели искусства. Среди них был и политик, бывший президент Киргизской Республики Аскар Акаев:

- Я пришел сегодня в гимназию и вспомнил прославленный в России Царскосельский лицей. Он когда-то дал нам великого Александра Пушкина - солнце русской словесности. Стране нужны новые Пушкины, думаю, из этой гимназии они выйдут.

Поздравить ребят пришли заслуженные гости. Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

Приступят к занятиям ребята уже 2 сентября. Многие из них успели поселиться в новых, оборудованных комнатах и готовятся к предстоящему учебному году.