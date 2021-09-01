Штукатурка рухнула на учеников гимназии в центре Петербурга во время Дня знаний

В петербургской гимназии на учеников рухнула штукатурка с потолка. Фото: Смольный

Штукатуркой по голове получили несколько учеников гимназии №155 в центре Санкт-Петербурга прямо во время Дня знаний. Наряженные школьники вмиг оказались в пыли. К счастью, никто не получил травмы. По предварительной информации, штукатурный слой размером 70 на 100 сантиметров упал на элементы навесного потолка, а потом под силой тяжести рухнул уже в класс.

- Произошло самообрушение штукатурки. Школьников сразу же вывели из класса. Завтра в помещении начнутся ремонтно-восстановительные работы. Класс приведут в порядок в течение суток, - сообщили в Telegram-канале пресс-службы администрации Центрального района Петербурга.

Кадры с места. Фото: телеканал "78" / t.me/good78news

В комитете по образованию подтвердили «Комсомолке», что для учеников все закончилось испугом и испачканной одеждой.

- Кабинет опечатали. Будет проведена проверка и необходимые ремонтные работы, - добавили «КП-Петербург» в Комобре.

Происшествием тут же заинтересовалась и городская прокуратура.

- Пострадавших нет, обрушилась штукатурка, а не потолок на пол между партами, - отметил источник «КП».