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Происшествия1 сентября 2021 20:22

Штукатурка рухнула на учеников гимназии в центре Петербурга во время Дня знаний

Класс обещают оперативно отремонтировать, тем временем прокуратура проводит проверку
Авторы (2):
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В петербургской гимназии на учеников рухнула штукатурка с потолка. Фото: Смольный

В петербургской гимназии на учеников рухнула штукатурка с потолка. Фото: Смольный

Штукатуркой по голове получили несколько учеников гимназии №155 в центре Санкт-Петербурга прямо во время Дня знаний. Наряженные школьники вмиг оказались в пыли. К счастью, никто не получил травмы. По предварительной информации, штукатурный слой размером 70 на 100 сантиметров упал на элементы навесного потолка, а потом под силой тяжести рухнул уже в класс.

- Произошло самообрушение штукатурки. Школьников сразу же вывели из класса. Завтра в помещении начнутся ремонтно-восстановительные работы. Класс приведут в порядок в течение суток, - сообщили в Telegram-канале пресс-службы администрации Центрального района Петербурга.

Кадры с места. Фото: телеканал "78" / t.me/good78news

Кадры с места. Фото: телеканал "78" / t.me/good78news

В комитете по образованию подтвердили «Комсомолке», что для учеников все закончилось испугом и испачканной одеждой.

- Кабинет опечатали. Будет проведена проверка и необходимые ремонтные работы, - добавили «КП-Петербург» в Комобре.

Происшествием тут же заинтересовалась и городская прокуратура.

- Пострадавших нет, обрушилась штукатурка, а не потолок на пол между партами, - отметил источник «КП».

ЧППроисшествия: ЧП