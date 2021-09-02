Четверо безбилетников устроили драку со стрельбой в автобусе в Петербурге

Четверо молодых парней набросились на кондуктора, отказавшись платить за проезд. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские нашли и задержали четверых молодых безбилетников, которые устроили драку со стрельбой из газового пистолета в автобусе. Инцидент произошел 28 августа на маршруте, идущем по Красногвардейскому району.

- В районе перекрестка проспекта Энтузиастов и Индустриального проспекта у 50-летней женщины-кондуктора возник конфликт с четырьмя молодыми пассажирами, которые отказались платить за проезд, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Молодежь начала скандалить, но другие пассажиры заступились за кондуктора и хулиганам пришлось выйти из автобуса. Но горячая юная кровь ударила в голову и безбилетники снова попытались заскочить внутрь. Женщина-кондуктор преградила им путь и тогда один из нарушителей порядка выхватил газовый пистолет и выстрелил в салон. После этого зулиганы сбежали

- В результате оперативных действий были задержаны трое молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет. Двое из них ранее уже привлекались к административной ответственности за хулиганство и к уголовной - за кражу. Младший из них признался, что это именно выстрелил в воздух из газового пистолета, разозлившись на кондуктора, - уточняют в Главке.

Позднее юноша выбросил оружие, но на допросе рассказал, куда именно. Пистолет уже нашли и приобщили к делу. Пока задержанных оформили за мелкое хулиганство, что означает штраф до тысячи рублей или до 15 суток административного ареста. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Четвертого участника конфликта ищут.

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