«Человек Поющий»: книга для тех, кто любит петь и хочет больше узнать о вокале

Автор книги «Человек Поющий» - выдающийся деятель культуры и искусства России, певец и вокальный педагог Андрей Покровский. Фото: личный архив.

С рождения и до поздней старости люди поют - втихомолку или же «от души», для себя или для публики. А ведь пение для нас просто так не проходит, оно оставляет след в нашей душе и нашем теле.

Автор книги «Человек Поющий» - выдающийся деятель культуры и искусства России, певец и вокальный педагог Андрей Покровский рассказывает о воздействии пения на тело человека, на его связь с психикой. Описывает современные научные исследования феномена пения и открытие его новых возможностей.

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Читателя ожидает общий экскурс развития теории и практики классического пения от древних времен до наших дней. Отдельная глава посвящена теориям голосообразования, появившимся в XIX веке. Книга адресована как профессиональным артистам, певцам, вокальным педагогам, так и широкому кругу читателей, интересующихся вокальным искусством. Купить новинку «Человек Поющий» можно в книжных магазинах Петербурга.