Флигель Воронцовского дворца Петербурга снесут за пять миллионов рублей

Флигель Воронцовского дворца пойдет под снос. Фото: vk.com/voopiik_spb

Флигель Воронцовского дворца Петербурга снесут за 5 миллионов рублей

Исполнителя работ определил суд

Третий кассационный суд Петербург определился с подрядчиком, который снесет один из флигелей Воронцовского дворца. Часть исторического здания, расположенного на Садовой улице, 26, не является памятником. Так решил КГИОП.

- Кассационный суд намерен снести литеры Р,П, Н относящиеся к постройкам середины-конца XIX века, то есть свидетелям истории Пажеского корпуса, располагавшегося во дворце с 1810 г. Сами здания памятниками не значатся, но находятся на территории объекта культурного наследия, однако проект почему-то не предполагает, что их возможно отремонтировать и сохранить, - сообщают активисты петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Градозащитники надеялись, что Комитет по охране и использованию памятников (КГИОП) не даст снести часть дворцового комплекса, однако 1 сентября на сайте Госзакупок появилось решение об определении подрядчика, который выполнит снос за 4,96 миллиона рублей.

Заказчиком выступил Третий кассационный суд, который по документам занимает дворец с 2019 года, а после реконструкции дворца въедет в него окончательно. Ранее, до 2017 года, здесь располагалось Суворовское училище.

СПРАВКА «КП»:

Комплекс Воронцовского дворца был построен по проекту Растрелли в 1749–1757 годах. Сам дворец имеет статус памятника федерального значения.