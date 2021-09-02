«Новые люди» предложили решение проблемы «наливаек» в Петербурге

На встрече с жителями Красногвардейского района Калимуллин рассказал о реформировании правоохранительной системы.Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Жители одного из многоквартирных домов Красногвардейского района Санкт-Петербурга вот никак не могут найти управу на круглосуточный магазин на первом этаже, где незаконно продают алкоголь после 22:00. По словам местных, они давно забыли, что такое тишина по ночам, так как любители выпить нередко шумят, дерутся и агрессивно реагируют на все замечания. Выход был один – искать помощи.

- Жалобы на слабую эффективность правоохранительных органов в борьбе с «наливайками» и незаконной продажей алкоголя в партию «Новые люди» поступают со всей страны, - объяснил руководитель комитета по реформированию правоохранительной системы в партии «Новые люди» Калимуллин. - Что касается Санкт-Петербурга, местные власти приняли строгий закон, ограничивающий продажу алкоголя после 22 часов. Но по факту этот закон плохо работает. Правозащитник уверен, что эта ситуация является иллюстрацией к необходимости реформирования правоохранительной системы. В партии считают, что картина изменится, если, например, местные жители смогут сами избирать и судей, и прокуроров, и начальников управлений МВД.

Руслан Калимуллин занимается правозащитной деятельностью с 2018 года. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Во встрече с жителями Красногвардейского района также участвовал Дмитрий Панов, председатель петербургского отделения «Деловой России». Он отметил важность повышения авторитета сотрудника правоохранительных органов. «Сейчас складывается впечатление, что граждане могут рассчитывать только на себя», - сказал Панов.

Но для того, чтобы вернуть былое уважение людям в погонах, есть препятствия, например, «палочная» система при которой успехи в карьере напрямую зависят от плановых показателей раскрываемости («палок»).

Представитель партии отметил, что проблема «наливаек» актуальна для многих российских городов.Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

«Палочная» система влияет не только на самих сотрудников, мешая им эффективно работать, но и на граждан, которые попадают в жернова этого механизма и получают уголовные сроки», - отмечает Руслан Калимуллин.

Он добавил, что работа многих сотрудников правоохранительных органов излишне бюрократизирована. Бумажная волокита не позволяет участковым и оперуполномоченным заниматься прямыми обязанностями по охране правопорядка.

Местные жители давно просят решить вопрос с магазином в их доме, где по ночам продают алкоголь. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Калимуллин хорошо знает систему изнутри, так как почти десять лет работал в Следственном комитете в Москве, был следователем по особо важным делам, неоднократно раскрывал коррупционные преступления, случаи злоупотребления и превышения полномочий сотрудниками правоохранительных органов. Принимал участие в расследовании ряда громких уголовных дел в отношении высокопоставленных силовиков, в том числе полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко.