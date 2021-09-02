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Общество2 сентября 2021 16:08

«Отметина империи»: как на диких берегах Невы появилась райская куща

Рассказываем, каким каналам дал название Летний сад и где в парке можно найти бруснику
Александр ГОЛИКОВ
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После лекции в Центре мультимедиа Русского музея участники мастер-класса отправились в Летний сад.

После лекции в Центре мультимедиа Русского музея участники мастер-класса отправились в Летний сад.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В начале XVII века Петр заковывает берега Невы в гранитные рукава, а на противоположном берегу вырастает прекрасный сад. Природу пытаются изрезать ровными линиями гравийных дорожек, остричь кроны под прямые углы. Казалось бы, абсурд - развивать парк, когда вокруг только вырастает город. Но изящные фонтаны и красивые павильоны это вовсе не прихоть взбалмошного царя, а символ его воли. Петр строит не просто парк — Петр строит империю, сердце новой столицы, где есть целая армия хранителей: садовники и реставраторы еще со времен государя следят за тем, чтобы зеленый остров посреди каменного моря продолжал жить.

В рамках проекта «Друзья Петербурга» ПАО «ГАЗПРОМ» сотрудники Русского музея, в ведении которого и находится парк, раскрыли секреты долголетия Летнего сада.

Алексей Михайлов, заместитель председателя КГИОП, рассказал студентам о процессе реставрации парка.

Алексей Михайлов, заместитель председателя КГИОП, рассказал студентам о процессе реставрации парка.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА ЦАРЯ

Во времена основания Петербурга приневье представляло собой болота с горсткой разбросанных по нему деревушек и имений. Одно из них — мыза шведского барона с садом — находилось напротив Петропавловки. Именно здесь Петр и решил разбить «регулярный парк», который отличали симметрия и строгость линий. Изначально сад делился посередине на две части каналом — теперь на его месте (вдоль малой оранжереи) пролегает широкая аллея. Царь наполнил свое детище фонтанами-шутихами, скульптурами, павильонами и прочими «увеселительными затеями».

Например, по его указу была создана «Фабульная роща»: лабиринт со скульптурами героев басней Эзопа. А в 1719 году появился «Менажерийный пруд» с беседкой посередине. В водоеме плавали редкие птицы, а в беседке царь спаивал своих самых дорогих гостей. Ведь выбраться из нее можно было лишь на крохотном ботике, который, естественно, приставал к берегу, когда все бутыли были осушены. По крайней мере, так гласит народное предание.

Проект «Друзья Петербурга» организовал квест для студентов Северной столицы.

Проект «Друзья Петербурга» организовал квест для студентов Северной столицы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фонтаны же питались специальными паровыми машинами, которые заменили насосы налошадиной тяге. Воду они черпали из Безымянного Ёрика. Ставили в парке и другие эксперименты. Мало кто знает, что в Летнем саду, на парадном партере растет брусника — новшество, привнесенное царскими садовниками и возрожденное советскими учеными.

— Это исторический прием, доподлинно известный со времен Елизаветы Петровны. Ее указ сохранился в архивах, — рассказывает к.б.н., заведующая сектором учета и мониторинга зеленых насаждений садов Русского музея Екатерина Жукова. — Нам известно доподлинно, что брусника на партерах садов высаживалась в Царском селе, Петергофе. Ее стали использовать, потому что садовники того времени старались найти замену дорогому европейскому самшиту, который в наших широтах просто замерзал. Мы не знаем точно, была ли брусника в Летнем саду, но есть все основания полагать, что так и было.

Однако природа все же отвоевала свое. В 1777 году произошло разрушительное наводнение: фонтаны были затоплены, деревья повалены, насосы сломаны. Липы, вязы и дубы спасали — поднимали и снова вкапывали в землю. А вот канал, деливший Летний сад надвое, засыпали. Как и фонтаны — восстанавливать их было слишком дорого, да и мода на шутихи прошла. С тех пор Летний сад стал фамильной драгоценностью Романовых — красивым украшением, которое, тем не менее, старались трогать как можно реже.

Студенты на практике узнали, чем занимаются хранители Летнего сада каждый день.

Студенты на практике узнали, чем занимаются хранители Летнего сада каждый день.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Историю Летнего сада можно разделить на семь периодов, в каждый из которых тот или иной государь стремились внести свою лепту. Над главным парком империи трудились Леблон, Растрелли, Фельтан и другие великие архитекторы. Как и горожане, заходившие сюда, парк жил: дышал, менялся, креп. Закономерно, что в веке 21 встал вопрос: чьим проектом руководствоваться? Обсуждали вопрос с 1970-х годов — обсуждали жарко. В 2004 году сад передали Русскому музею, вопрос стали решать вместе с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Многое стало возможным благодаря Алексею Михайлову, заместителю председателя КГИОП. Он вместе с учеными и архитекторами стоял у истоков проекта реставрации Летнего сада. Как и государь, ездил в Нидерланды набираться опыта. Трудился над тем, чтобы творение Петра обрело свой первозданный вид — многие работники до сих пор вспоминают его добрым словом. Но, конечно же, не обошлось без компромиссов. И на это есть причины.

— Вся реставрация Летнего сада — это компромисс, компромисс между эпохами, — рассказывает Алексей Михайлов. — И никто никогда бы не простил человека, который сказал бы «Перечеркиваем 19 век, перечеркиваем 20 век — возвращаемся к 18 веку». /…/ Уничтожение определенной эпохи, определенного образа — это уничтожение истории сотен горожан. Люди жили в это время, ходили по аллеям, а кто-то вдруг признает этот период «неправильным» — как так? Поэтому мы считаем, что получилось здесь — это очень хороший здоровый компромисс.

Парни и девушки смогли попасть в закрытые от туристов уголки парка.

Парни и девушки смогли попасть в закрытые от туристов уголки парка.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Например, решено было не восстанавливать Фабульную рощу. Зато постарались сохранить максимальное количество долгожителей — вековых деревьев, большинству которых больше 200 лет. Чистили дупла от гнили и запаивали их, обрезали кроны и опоясывали их стяжками. Корни не трогали даже во время раскопок — укрывали их тканью, которую поливали водой. И работа продолжается до сих пор, ведь парк невозможно восстановить и законсервировать, как крепость или дворец.

Процесс продолжился и после реставрации, завершенной в 2012 году. Сегодня на счету каждое дерево, гнездо и куст — и это не преувеличение. На учете стоит даже единственный белый гриб, который растет в глубине сада. О липах и дубах заботятся, как о людях: проверяют их состояние с помощью МРТ. Ландшафтный дизайн вообще удивительно динамичная область: каждый год появляются новые методики, устройства и научные труды по сохранению садов и парков.

Екатерина Жукова, заведующая сектором учета и мониторинга зеленых насаждений садов Русского музея, также рассказала об утраченных элементов Летнего сада.

Екатерина Жукова, заведующая сектором учета и мониторинга зеленых насаждений садов Русского музея, также рассказала об утраченных элементов Летнего сада.

Именно поэтому в этой сфере так важна свежая кровь. Молодые специалисты, которые завтра будут решать те вопросы, которые сегодня только ставятся. И они есть: 30 сентября в Летнем саду экспертов слушали магистры. Причем, не только по ландшафтному дизайну, но и журналистике, связям с общественностью. Проект «Друзья Петербурга» вместе с КГИОП организовал не просто экскурсию, а настоящий мастер-класс, на котором молодые парни и девушки на практике узнали, чем занимаются хранители рощи. И предлагали свои решения видения будущего.

Как было сказано, Фабульную рощу решено было не восстанавливать. Но в планах музея — сохранить память о ней, рассказала Екатерина Жукова. И тут же получила предложение: создать тур с дополненной реальностью на месте, где располагался памятник. Из этого предложения вырастет дипломная работа, которая, вполне возможно, станет частью Летнего сада. И всё это — благодаря проекту ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга». Студентам дали возможность проявить себя. Хранителям и реставраторам — поделиться опытом. А значит, сердце Петербурга, сердце Российской Империи, будет биться еще долго.

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