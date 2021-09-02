«Отметина империи»: как на диких берегах Невы появилась райская куща

После лекции в Центре мультимедиа Русского музея участники мастер-класса отправились в Летний сад. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В начале XVII века Петр заковывает берега Невы в гранитные рукава, а на противоположном берегу вырастает прекрасный сад. Природу пытаются изрезать ровными линиями гравийных дорожек, остричь кроны под прямые углы. Казалось бы, абсурд - развивать парк, когда вокруг только вырастает город. Но изящные фонтаны и красивые павильоны это вовсе не прихоть взбалмошного царя, а символ его воли. Петр строит не просто парк — Петр строит империю, сердце новой столицы, где есть целая армия хранителей: садовники и реставраторы еще со времен государя следят за тем, чтобы зеленый остров посреди каменного моря продолжал жить.

В рамках проекта «Друзья Петербурга» ПАО «ГАЗПРОМ» сотрудники Русского музея, в ведении которого и находится парк, раскрыли секреты долголетия Летнего сада.

Алексей Михайлов, заместитель председателя КГИОП, рассказал студентам о процессе реставрации парка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА ЦАРЯ

Во времена основания Петербурга приневье представляло собой болота с горсткой разбросанных по нему деревушек и имений. Одно из них — мыза шведского барона с садом — находилось напротив Петропавловки. Именно здесь Петр и решил разбить «регулярный парк», который отличали симметрия и строгость линий. Изначально сад делился посередине на две части каналом — теперь на его месте (вдоль малой оранжереи) пролегает широкая аллея. Царь наполнил свое детище фонтанами-шутихами, скульптурами, павильонами и прочими «увеселительными затеями».

Например, по его указу была создана «Фабульная роща»: лабиринт со скульптурами героев басней Эзопа. А в 1719 году появился «Менажерийный пруд» с беседкой посередине. В водоеме плавали редкие птицы, а в беседке царь спаивал своих самых дорогих гостей. Ведь выбраться из нее можно было лишь на крохотном ботике, который, естественно, приставал к берегу, когда все бутыли были осушены. По крайней мере, так гласит народное предание.

Проект «Друзья Петербурга» организовал квест для студентов Северной столицы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фонтаны же питались специальными паровыми машинами, которые заменили насосы налошадиной тяге. Воду они черпали из Безымянного Ёрика. Ставили в парке и другие эксперименты. Мало кто знает, что в Летнем саду, на парадном партере растет брусника — новшество, привнесенное царскими садовниками и возрожденное советскими учеными.

— Это исторический прием, доподлинно известный со времен Елизаветы Петровны. Ее указ сохранился в архивах, — рассказывает к.б.н., заведующая сектором учета и мониторинга зеленых насаждений садов Русского музея Екатерина Жукова. — Нам известно доподлинно, что брусника на партерах садов высаживалась в Царском селе, Петергофе. Ее стали использовать, потому что садовники того времени старались найти замену дорогому европейскому самшиту, который в наших широтах просто замерзал. Мы не знаем точно, была ли брусника в Летнем саду, но есть все основания полагать, что так и было.

Однако природа все же отвоевала свое. В 1777 году произошло разрушительное наводнение: фонтаны были затоплены, деревья повалены, насосы сломаны. Липы, вязы и дубы спасали — поднимали и снова вкапывали в землю. А вот канал, деливший Летний сад надвое, засыпали. Как и фонтаны — восстанавливать их было слишком дорого, да и мода на шутихи прошла. С тех пор Летний сад стал фамильной драгоценностью Романовых — красивым украшением, которое, тем не менее, старались трогать как можно реже.

Студенты на практике узнали, чем занимаются хранители Летнего сада каждый день. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Историю Летнего сада можно разделить на семь периодов, в каждый из которых тот или иной государь стремились внести свою лепту. Над главным парком империи трудились Леблон, Растрелли, Фельтан и другие великие архитекторы. Как и горожане, заходившие сюда, парк жил: дышал, менялся, креп. Закономерно, что в веке 21 встал вопрос: чьим проектом руководствоваться? Обсуждали вопрос с 1970-х годов — обсуждали жарко. В 2004 году сад передали Русскому музею, вопрос стали решать вместе с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Многое стало возможным благодаря Алексею Михайлову, заместителю председателя КГИОП. Он вместе с учеными и архитекторами стоял у истоков проекта реставрации Летнего сада. Как и государь, ездил в Нидерланды набираться опыта. Трудился над тем, чтобы творение Петра обрело свой первозданный вид — многие работники до сих пор вспоминают его добрым словом. Но, конечно же, не обошлось без компромиссов. И на это есть причины.

— Вся реставрация Летнего сада — это компромисс, компромисс между эпохами, — рассказывает Алексей Михайлов. — И никто никогда бы не простил человека, который сказал бы «Перечеркиваем 19 век, перечеркиваем 20 век — возвращаемся к 18 веку». /…/ Уничтожение определенной эпохи, определенного образа — это уничтожение истории сотен горожан. Люди жили в это время, ходили по аллеям, а кто-то вдруг признает этот период «неправильным» — как так? Поэтому мы считаем, что получилось здесь — это очень хороший здоровый компромисс.

Парни и девушки смогли попасть в закрытые от туристов уголки парка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Например, решено было не восстанавливать Фабульную рощу. Зато постарались сохранить максимальное количество долгожителей — вековых деревьев, большинству которых больше 200 лет. Чистили дупла от гнили и запаивали их, обрезали кроны и опоясывали их стяжками. Корни не трогали даже во время раскопок — укрывали их тканью, которую поливали водой. И работа продолжается до сих пор, ведь парк невозможно восстановить и законсервировать, как крепость или дворец.

Процесс продолжился и после реставрации, завершенной в 2012 году. Сегодня на счету каждое дерево, гнездо и куст — и это не преувеличение. На учете стоит даже единственный белый гриб, который растет в глубине сада. О липах и дубах заботятся, как о людях: проверяют их состояние с помощью МРТ. Ландшафтный дизайн вообще удивительно динамичная область: каждый год появляются новые методики, устройства и научные труды по сохранению садов и парков.

Екатерина Жукова, заведующая сектором учета и мониторинга зеленых насаждений садов Русского музея, также рассказала об утраченных элементов Летнего сада.

Именно поэтому в этой сфере так важна свежая кровь. Молодые специалисты, которые завтра будут решать те вопросы, которые сегодня только ставятся. И они есть: 30 сентября в Летнем саду экспертов слушали магистры. Причем, не только по ландшафтному дизайну, но и журналистике, связям с общественностью. Проект «Друзья Петербурга» вместе с КГИОП организовал не просто экскурсию, а настоящий мастер-класс, на котором молодые парни и девушки на практике узнали, чем занимаются хранители рощи. И предлагали свои решения видения будущего.

Как было сказано, Фабульную рощу решено было не восстанавливать. Но в планах музея — сохранить память о ней, рассказала Екатерина Жукова. И тут же получила предложение: создать тур с дополненной реальностью на месте, где располагался памятник. Из этого предложения вырастет дипломная работа, которая, вполне возможно, станет частью Летнего сада. И всё это — благодаря проекту ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга». Студентам дали возможность проявить себя. Хранителям и реставраторам — поделиться опытом. А значит, сердце Петербурга, сердце Российской Империи, будет биться еще долго.