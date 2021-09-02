Петербургские школы могут полностью уйти на удаленку из-за коронавируса

Несмотртя на то, что учебный год только начался, школы уже подготовились к любому варианту развития событий с эпидемией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Школы в Санкт-Петербурге готовы в полном составе уйти на карантин. Пока такой потребности, к счастью, нет, но к ситуации, если она вдруг возникнет, в Смольном уже подготовились. Об этом «КП» рассказала начальник отдела общего образования городского комобра Анна Грубская.

- Школы готовы к переходу на удаленное обучение, - констатировала Анна Грубская. – Есть платформы для проведения занятий в дистанционном режиме, подготовлены педагоги, есть возможность помочь ученикам, которые в этом нуждаются, с ноутбуками и планшетами. Так что главная наша задача – сохранить очный режим обучения, но мы понимаем, что никакое, даже самое тревожное развитие событий, не застанет нас врасплох.

Детей от коронавируса пока что не вакцинируют. Зато специалисты рекомендуют родителям как можно скорее привить своих чад от гриппа - это позволит избежать ситуации, когда две инфекции объединятся. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

При этом, по словам Анны Грубской, четких рекомендаций по поводу того, при каком уровне заболеваемости школьников отправят на карантин, нет – такое решение может принять только Роспотребнадзор и только по ситуации.

- Если говорить о каких-то локальных вспышках – в конкретном классе, например – то здесь решение об отправке учеников на удаленку, как и прежде, будет принимать школьная администрация, - объяснила Анна Грубская. – По другим инфекционным заболеваниям – например, гриппу – регламент остается прежним: класс или школа уходят на карантин, если там выявляется 20 % заболевших от общего количество учеников или персонала.

Напомним, мы уже рассказывали, как уберечь ребенка от заражения коронавирусом в школе. Укреплять иммунитет витаминами не стоит, а вот от гриппа не помешает.