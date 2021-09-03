Подводные камни нового закона. Почему петербуржцам советуют повременить с гаражной амнистией

В России 1 сентября 2021 года вступила в силу гаражная амнистия. Фото: Артем КИЛЬКИН

В России 1 сентября 2021 года вступила в силу гаражная амнистия, по которой владельцы объектов смогут получить в собственность землю, на которой они находятся. На это дали пять лет, однако эксперты советуют не спешить. По их мнению, у законопроекта есть ряд несостыковок. «Комсомолка» решила разобраться в нюансах нового закона.

- Чтобы получить участок в собственность, постройка, на которой она находится, должна быть возведена не позднее 31 декабря 2004 года, - подчеркнули в Комитете имущественных отношений. - Гараж должен быть капитальным, то есть иметь неотделимый фундамент, подведенные коммуникации, бетонные или кирпичные стены. Для построек, расположенных на территории кооперативов, эти правила необязательны. Также гражданин должен был получить участок именно для постройки гаража, а не для иных целей.

Торжество бюрократии

Ведомство обещает рассмотреть заявку автомобилиста в течение 30 дней с момента ее подачи. Правда, перед обращением потребуется собрать увесистую папку документов.

Если гараж находится не на территории кооператива, то в перечень справок входят технический план постройки, подготовленный кадастровым инженером, свидетельство о предоставлении земельного участка, а в случае его отсутствия, договор на подключение к электричеству и другим коммуникациями, вступивший в силу до 31 декабря 2004 года, а также бумага, подтверждающая проведение государственного технического учета.

А вот в том случае, если гараж расположен на территории кооператива, понадобится другой набор документов: справка, подтверждающая предоставление участка, решение общего собрания членов или документ организации с данными о выплате первого взноса, а также выписка из государственного реестра юридических лиц.

И это самое основное. Остальные детали можно узнать на официальном сайте КИО. В общем, неподготовленному автомобилисту еще придется повозиться. К счастью, пороги различных государственных контор обивать не придется. Собрав все необходимые документы, заявитель может отравиться в ближайший МФЦ.

Алло, гараж!

Но, как оказалось, не все так просто. Источник, имеющий отношение к разработке гаражной амнистии, советуют петербуржцам немного поджать.

- В трех городах федерального значения: Петербурге, Москве и Севастополе должны быть отдельные правила, которые пока не разработаны. Как появится нормативные акты, мы будем уже их официально комментировать. Сейчас просто не хочется вводить людей в заблуждение. У нас много федеральных законов, которые предусматривают различные коррективы не региональном уровне, - рассказал собеседник.

Глава Санкт-Петербургской общественной наблюдательной комиссии, вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов придерживается аналогичной точки зрения.

- Прямо сейчас на практике это будет почти нереально. Пока нет местного закона, гаражная амнистия в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе работать не будет. К другим регионам пока тоже много вопросов. Пока это первая попытка. Непонятно, что будет с гаражными кооперативами. Если каждый приватизирует гараж, то что будет с проездами и служебными постройками? - рассуждает Холодов.

Тем не менее, в самом комитете нас заверили, что уже существующих законодательных актов хватит для того, чтобы автолюбитель смог составить заявку на приватизацию земельного участка.

Остерегайтесь мошенников

Стоит отметить, что любой новый и не до конца проработанный законопроект может привлечь мошенников, которые непременно заходят найти лазейку и легализовать свои действия, поставив в тупик правоохранительные органы. Такое уже случилось в Приморском районе Санкт-Петербурга. За несколько месяцев до вступления гаражной амнистии пенсионер Сергей Рогожин узнал, что его имущество уже несколько раз переписывали на разных владельцев без его ведома.

- Сначала у нашей стоянки, бывшего кооператива «Петроградец-3», сменилась управляющая организация. Раньше это было Всероссийское общество автомобилистов, а потом стала АНО «Дирекция по развитию городского парковочного пространства». Мы были недовольны, ведь нас обязали перезаключать договоры, подняли плату. Но самое главное, что пока мы выяснили, на каком основании без нашего ведома сменили организацию, мой гараж переписали на другого человека, который утверждал, что купил его у неизвестного под честное слово. И такое произошло не только у меня. Сейчас на имущество наложен арест, сужусь, думаю, шаг за шагом отобью свой гараж. Потом надеюсь воспользоваться гаражной амнистией, чтобы защитить свое имущество, - пожаловался пенсионер.