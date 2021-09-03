«Я пригрозил, а она не поверила»: житель Петербурга выстрелил в лицо 19-летней девушке из-за графика уборки в съемной квартире

Сосед выстрелил в лицо девушке из-за спора об уборке в квартире. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

19-летняя уроженка Ленобласти попала в реанимацию после того, как ей в лицо выстрелил из травматического пистолета сосед по съемной квартире. Все произошло ночью 3 сентября в Невском районе Петербурга.

- В полицию поступила телефонограмма из больницы о том, что из квартиры на Октябрьской набережной, 64 в тяжелом состоянии с открытым переломом верхней челюсти госпитализирована девушка 2002 года рождения. Помещена в операционную реанимацию, - сообщает источник «КП-Петербург».

К этому времени полицейские уже были на месте. Из вызвал сам стрелявший - 22-летний уроженец Архангельской области. Он рассказал, что с соседкой по съемной квартире они вместе пили пиво. Зашел разговор о ссорах из-за графика уборки квартиры. В какой-то момент молодой человек взял травматический пистолет «Оса», принадлежавший третьему соседу, направил его в лицо девушке и пригрозил выстрелить.

Та ему не поверила, но мужчина нажал на курок. Сам он заявил полиции, что это произошло случайно. Стрелявшего задержали, с места ЧП был изъят пистолет и два патрона к нему.

По факту произошедшего ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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