Михаил Шуфутинский и Денис Клявер перепели песни «3 сентября» и «День рожденья твой»

Клявер и Шуфутинский заранее подготовились к 3 сентября. Фото: кадр с видео: Видео: youtube.com/Денис Клявер

«Я календарь перевернууу и снова третье сентября...» раздается сегодня из всех динамиков страны. Голосят не только радиоприемники, но даже домофоны (в Челябинске, например). Дата 3 сентября уже давно стана в народе Шуфутиновым днем, а сам Михаил Шуфутинский не устает собирать плоды с популярной песни. На этот раз он записал кавер-версию композиции вместе с Денисом Клявером. Причем кавер получился двойным - музыканты спели еще и «День рожденья твой» группы «Чай вдвоем».

- Нельзя 3 сентября просто так взять и не поздравить всех с 3 сентября. Дорогой и всеми любимый Михаил Захарович Шуфутинский , от души благодарю за дружескую креативную коллаборацию. Маэстро Игорь Крутой и маэстро Игорь Николаев, спасибо за гениальный гимн осени, - написал Клявер в своем Инстаграме.

Песня получилась действительно оригинальной. Начав с «Дня рожденья», экс-солист группы «Чай вдвоем» передал слово Михаилу Шуфутинскому, который во всю силу легких добавил: «Я календарь перевернууу и снова третье сентября...».

Клип уже набрал почти четыре тысячи просмотров в YouTUBE и около 200 тысяч - в Инстаграме Денися Клявера.

Смотреть видеосюжет Денис Клявер и Михаил Шуфутинский перепели "3 сентября"

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