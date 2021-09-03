Оператора по обращению с мусором утвердили в Петербурге

В Петербурге выбран региональный оператор по обращению с отходами Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге окончательно выбрали регионального оператора по обращению с отходами. Соглашение на 10 лет заключено с компанией АО «Невский экологический оператор». Об этом 3 сентября 2021 года рассказали в Смольном.

- Выбор регионального оператора – это первый шаг к переходу на новые правила обращения с отходами в Петербурге. Главная задача предстоящего реформирования этой отрасли – создание принципиально новой, эффективной и прозрачной системы, - отметил губернатор Александр Беглов.

Компания будет заниматься всей системой сбора, транспортирования, обработки, обезвреживания, утилизации городского мусора. К работе подрядчик должен приступить не позднее 1 января 2022 года.

- Новая система обращения с отходами и внедрение раздельного сбора мусора позволят вернуть в экономику максимальное количество выделенных из отходов вторичных материальных ресурсов. А это, в свою очередь, позволит не расходовать на производство новые материалы, сберечь природные ресурсы, снизить нагрузку на окружающую среду, - рассказал градоначальник.

Компания должна обеспечить плавный и комфортный для жителей Санкт-Петербурга переход на новую систему обращения с отходами. В первую очередь - обеспечить своевременный вывоз мусора с контейнерных площадок. Впоследствии компания обязана выполнить задачу - создать эффективную систему раздельного сбора отходов, чтобы повысить эффективность системы обращения с ТКО в целом.