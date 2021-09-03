«Перечислила 100 тысяч, он попросил еще 200»: Как альфонс из Tinder соблазнил учительницу из Ленобласти и шантажировал ее интимным видео

Любвеобильный мужчина с Tinder оказался мошенником. Фото: СОЦСЕТИ

В интернете принцем заморским может представиться даже крестьянин российский. Но куда деваться? В театрах, музеях и библиотеках флиртовать уже не модно, приходится прибегать к сайтам знакомств. Туда в поисках любви отправилась и молодая учительница из Ленобласти Ксения (имя изменено, - примеч.Ред). Только вместо свадьбы и детишек она получила угрозы и разочарование. В Сети девушка наткнулась на мошенника Леонида и стала одной из его жертв. Ксения попалась на уловку с интимным видео, за которое позже у нее вымогали деньги.

Многоликий Леонид

Ксения уже несколько лет работает в музыкальной школе. Учит ребят играть на фортепиано. С детьми у нее отношения складываются хорошо, а вот с мужчинами все не так гладко. Как часто бывает, девушка умная, красивая, но до сих пор одинокая. В пределах школы ухажера вряд ли найдешь, поэтому в поисках своего счастья Ксения отправилась, как и многие, на сайт знакомств.

Знакомился товарищ самыми разными способами. Фото: СОЦСЕТИ

Поклонник у нее появился сразу. Представился Андреем, после чего они плотно общались неделю. Все шло своим чередом. Симпатичный и общительный мужчина быстро втерся в доверие.

- Простой парень. На фотографиях в очках, с виду никогда не подумаешь, что он мошенник. Даже истории никакие не выдумывал про бизнес или еще что-то, - вздыхает Ксения. - Он был, как пупсик: пухленький, глазами хлопает.

От пышных речей сердце дамы растаяло. Андрей предложил поговорить по видеосвязи, чтобы получше познакомиться. Душевный разговор, заигрывания, намеки. Так общение перестало быть томным, и в архиве ловеласа оказалось интимное видео Ксении.

- После этого все сразу изменилось. Этот Андрей - или Леонид, у него много имен - начал сыпать угрозами. Говорил, что выложит фотографии в Сеть, разошлет их друзьям, родственникам и отправит на место работы, - с ужасом вспоминает девушка.

За удаление снимков он потребовал 170 тысяч рублей. Ксения нашла только 100 тысяч и отправила их мошеннику. Этого оказалось мало. Герой-любовник разошелся и начал требовать еще 200-300 тысяч рублей. Ксения торговаться не стала и пошла в полицию.

«Ну вот как тут ни хотеть, чтобы человека не стало?»

Выяснилось, что ни одну Ксению Андрей-Леонид разводил на деньги. Таких обманутых девушек минимум пять. Для них у него была заготовлена одна схема. Осыпал комплиментами, рассказывал про успешный бизнес, а потом просил срочно скинуть хотя бы 500 рублей на похороны маме. В интернет-группах можно найти ни один подобный отзыв об этом парне:

- Познакомились в интернете. Он весь такой успешный, а пришел на встречу пешком и с целлофановым пакетиком. Я слилась после первой встречи. Через пару недель слезно просил деньги на похороны. Заливал, что скоро ему должны упасть миллионы, а сейчас нужно срочно сумму собрать, - пишет одна из девушек на форуме.

Но иногда такое развитие событий ему, видимо, надоедало или требовались суммы покрупнее. Так он начинал придумывать более изощренные схемы обмана. На одну из них попалась продюсер инстаграм-аккаунтов Алена.

- На сайте знакомств мне написал какой-то Сергей и предложил стать его любовницей. Я отказалась. Тогда он предложил пообщаться с его другом, который ищет серьезные отношения, - делится Алена. - Разрекламировал мне его, как мог.

Переписка Алены и Леонида.

Этот «друг» представился успешным бизнесменом, владельцем собственной кондитерской Леонидом. У них с Аленой завязались отношения. Пара была вместе три счастливых месяца, даже планировала свадьбу на осень этого года. Но всю идиллию испортил объявившийся бывший парень девушки:

- Мне начали поступать угрозы от бывшего молодого человека. Он писал, что изнасилует или убьет. Сначала он писал мне лично, потом я начала все узнавать через Леонида. Он мне рассказывал, будто со своими друзьями этого бывшего парня где-то удерживает, проверяет его телефон, - со страхом вспоминает Алена. - Он предоставлял доказательства: переписки, фотографии. Я искренне верила.

Девушке продолжали приходить угрозы. Она боялась выходить одна из дома. Тут решительный возлюбленный Леонид предложил устранить надоедливого парня.

- Ну вот как тут ни хотеть, чтобы человека не стало? Если у него в телефоне помимо сотен фотографий номера твоих карт, адрес, скриншоты каких-то переписок о квартире, причем не со мной, - пишет Алене Леонид. - Увидел бы я, например, фото или ссылки на мою семью, я бы убил точно.

Через несколько дней Леонид сказал девушке, что его друзья устранили бывшего парня. За их «услугу» нужно заплатить 150 тысяч рублей, у него их пока нет, но вот-вот будут. Алена испугалась и отдала своему «герою» деньги. Тут в дело вмешалась подруга, которой показалось, что история очень мутная. Она заставила девушку позвонить бывшему. Тот тут же взял трубку и рассказал, что никаких угроз от него никогда не было.

Сам Леонид все отрицал до последнего, но позже оказалось, что никакой он не бизнесмен. Нигде не работает, живет с родителями и кучей долгов.

- Я не знаю, как могла повестись на эту историю. Он подкупил меня красивыми словами и своим героизмом, как оказалось выдуманным, - удивляется Алена. - Меня обычно даже внешне такие парни не цепляют, он далеко не красавец. Но правду говорят, что девушки любят ушами.

Девушки понимали, что их возлюбленный не красавец, но устоять не могли. Фото: СОЦСЕТИ

Конец любовным похождениям

В полицию Алена не обращалась, но по заявлению Ксении на Леонида возбудили уголовное дело. Девушка обратилась в полицию Гатчины, которые быстро нашла горе-любовника и задержала. Девушка ждет суда и надеется, что ей вернут потраченные деньги.

- Если я его не прощу в суде, то ему грозит условный срок. Он говорит, что в таком случае все-таки опубликует видео. Но мне уже без разницы, я хочу, чтобы Леонид получил заслуженное наказание, - говорит Ксения.

- Сейчас проверяется информацию о причастности Леонида к аналогичным преступлениям на территории региона, - сообщили "КП-Петербург" в УМВД России по Гатчинскому району Ленобласти.

Каким бы ни было решение суда, эти разбирательства героя отрезвили. Мы попытались с ним познакомиться в социальных сетях, но к новым интригам он оказался не готов. Знакомиться отказался.