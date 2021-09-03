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Общество3 сентября 2021 16:33

Санкт-Петербург потерял статус самого дождливого города России

Миф развенчал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Напрасно считать Петербург самым дождливым.

Напрасно считать Петербург самым дождливым.

Фото: Олег ЗОЛОТО

У каждого петербуржца всегда есть собой зонт, а Северная столица давно закрепила за собой статус города с самой непредсказуемой погодой. И вдруг - синоптики опровергли миф, что Санкт-Петербург - самый дождливый город в России. Как рассказала «Комсомольской правде» главный синоптик Санкт-Петербурга, осадков в городе на Неве гораздо меньше, чем, например, в Москве.

- Про самый дождливый город в России - это абсолютная неправда. Наиболее дождливый, из самых ближайших к нам, Калининград, в Москве осадков больше, чем у нас. Владивосток так вообще в два раза больше заливает. Но есть один нюанс. Петербург стоит на дороге циклонов - так природой заложено, мы прикрыты облаками, могут быть сильные осадки, но не так часто, - заявил spb.kp.ru Александр Колесов.

Лето 2021 года в Санкт-Петербурге и вовсе стало самым жарким за 280 лет, дождей не было целых два месяца. Так что город на Неве вполне можно назвать одним из самых солнечных. Не спорят с этим и синоптики, которые объясняют этот феномен так: световой день в Петербурге растягивается благодаря белым ночам.

- За 92 лета, 89 дней светит солнце. У нас даже 2021 год был рекордом, солнце - 350 часов. Нас можно сравнивать с Судаком. Но у нас есть белые ночи. Холод у нас, конечно, переносится не так как в Сибири из-за постоянного ветра, но сравнивать с другими странами и городами России тоже некорректно. Весь удар приходится на Англию, Норвегию, все циклоны там. Так что наш ветер 15 метров в секунду ничто по сравнению с ними. У них разве что холода нет, потому что тепло идет от Атлантики, - добавил Колесов.

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